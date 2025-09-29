La Capital | Información General | avión

Un avión aterrizó en Estados Unidos con un polizón muerto en el tren de aterrizaje

La víctima viajó escondida desde Europa en una aeronave de American Airlines

29 de septiembre 2025 · 20:48hs
Un avión aterrizó en Estados Unidos con un polizón muerto en el tren de aterrizaje

Trabajadores de mantenimiento de aviones en un aeropuerto de Carolina del Norte encontraron el cuerpo sin vida de un presunto polizón en el compartimento del tren de aterrizaje de un vuelo de American Airlines que había llegado recientemente de Europa, según indicó la Policía.

El cuerpo fue encontrado en la mañana del domingo cuando el avión estaba en mantenimiento en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas. El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg indicó en un comunicado que está investigando el incidente.

Ni la aerolínea ni la Policía ofrecieron mayores datos sobre la persona fallecida, ni tampoco precisaron una posible causa de muerte o el aeropuerto donde se originó el vuelo.

American Airlines se limitó a afirmar que trabaja con las fuerzas policiales en su pesquisa.

Los expertos creen que aproximadamente tres cuartas partes de los polizones no sobreviven cuando se esconden en el tren de aterrizaje de un avión debido al frío extremo y la falta de oxígeno que experimentan cuando el avión alcanza su altitud de crucero, que en el cruce del océano Atlántico suele ser por encima de los 33.000 pies (unos 10.000 metros).

En enero se encontraron dos cuerpos en el compartimento del tren de aterrizaje de un avión de JetBlue en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. Los cadáveres fueron descubiertos en el pozo del tren de aterrizaje durante una inspección de rutina posterior al vuelo. La aeronave había llegado a Fort Lauderdale poco después de un vuelo proveniente del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York. El avión había estado en Kingston, Jamaica, y Salt Lake City, Utah.

En diciembre se encontró un cuerpo en el pozo del tren de aterrizaje de un avión de United Airlines luego de aterrizar en Maui proveniente de Chicago.

