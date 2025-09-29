La Capital | Política | Chile

Chile investiga si una presunta desaparecida de la dictadura estaría viva en Argentina

Una cadena de televisión chilena sostuvo que una víctima de la dictadura de Augusto Pinochet estaría viviendo en la ciudad balnearia de Miramar

29 de septiembre 2025 · 20:13hs
Augusto Pinochet

Augusto Pinochet, dictador de Chile entre 1973 y 1990

Chile investiga si una presunta detenida desaparecida, que fue incluida como víctima oficial de la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, estaría residiendo en realidad en Argentina, después de que un informe periodístico revelara indicios de que podría estar viva en el país vecino.

El caso generó revuelo en el país trasandino después de que la cadena Chilevisión emitiera una nota sobre Bernarda Vera señalando que habría sido hallada con vida en Argentina pese a que figura como una de las 1.469 personas calificadas como víctimas de desaparición forzada en el Plan Nacional de Búsqueda, que investiga las trayectorias de los perseguidos por el régimen de Augusto Pinochet.

Tras ello, el gobierno chileno reconoció que recibió en el último año informaciones e “incongruencias” en algunos relatos de testimonios sobre el caso, por lo que dictaminó una nueva investigación. Sostuvo que aún no hay pruebas concluyentes sobre la identidad de la supuesta “falsa desaparecida”.

El informe de la cadena señaló que Vera estaría viviendo en Miramar desde la década de 1990 y “al parecer con uno de sus hijos y nietos”. Agregó que los involucrados “no han querido hablar a la cámara” pero “el hijo habría confirmado la identidad de la mujer”.

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia destacó que recibió hace unos meses “información documental concreta del caso” en el marco de una “larga y rigurosa investigación administrativa” que inició en mayo de 2024.

Asimismo, el ministerio indicó que esta investigación comenzó a propósito del trabajo de elaboración de trayectorias de víctimas del llamado “episodio Liquiñe”, en referencia a una ciudad donde se produjeron secuestros y detenciones, a partir del cual se detectaron “incongruencias en los relatos de algunos testimonios”.

Agregó que, no obstante, “la información recibida no es concluyente para conectar la identidad de la persona consignada como Bernarda Vera con la de la víctima calificada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, por carecer de “trazabilidad documental o datos biométricos que permitieran concluir una individualización de la persona”.

>>Leer más: Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich

Por ello, las autoridades ministeriales derivaron en mayo la investigación a un tribunal de Temuco, en la región central de Chile, que “abrió un cuaderno reservado para ahondar en dicha búsqueda”.

“Casos como estos, donde puedan existir dudas sobre los hechos ya consignados por el Estado en instancias judiciales o administrativas previas, constituyen una excepción dentro del universo total de 1.469 personas calificadas como víctimas de desaparición forzada”, indicó la nota.

Según los documentos oficiales, Vera —militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria— fue detenida el 10 de octubre de 1973, a los 27 años de edad, junto a una quincena de opositores a la dictadura, que dejó unos 3.000 muertos, más de 1.400 desaparecidos y decenas de miles de afectados.

En 1991, tras el regreso de la democracia, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación estableció que Vera y sus compañeros “fueron ejecutados al margen de todo proceso, por agentes del Estado que violaron su derecho a la vida y luego ocultaron sus cuerpos impidiendo a sus familiares darles una digna sepultura”. El rastro de ella se perdió desde entonces.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero —quien hasta el pasado abril ejercía como ministro de Justicia —, pidió “cautela” y respeto hacia la familia hasta que se confirme su identidad.

Espert habría recibido u$s 200.000 por parte de Machado para su campaña del 2019, Unión por la Patria recogió el guante.

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco

El presidente Javier Milei habla con un megáfono frente a un grupo de seguidores. No pudo recorrer Ushuaia por las protestas en su contra.

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia

El peronismo quiere correr a Espert de Presupuesto tras supuestos vínculos narco

"¿Se van a sentar con Espert?": el peronismo quiere correr al diputado por presunto nexo narco

El presidente Javier Milei y su aliado estratégico, su par norteamericano Donald Trump.

Del descenso a la reelección

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

El dato surge del informe de la Comisión de Asuntos Laborales de Diputados y expone nuevas formas de supervivencia de los santafesinos
Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Creamos un idioma distinto con el cuerpo: la danza tribal estuvo presente en La Comarca
La Ciudad

"Creamos un idioma distinto con el cuerpo": la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Policiales

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro
Economía

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 
La Ciudad

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 

Dejanos tu comentario
