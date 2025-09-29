La Capital | Información General | ciclo lectivo

Fin de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

El ciclo lectivo 2025 concluirá en distintas fechas según la jurisdicción, con cierres entre el 12 y el 26 de diciembre, de acuerdo al calendario oficial

Ciclo lectivo 2025: el 12 de diciembre terminan las clases en Santa Fe

Ciclo lectivo 2025: el 12 de diciembre terminan las clases en Santa Fe, Jujuy y Catamarca

El ciclo lectivo 2025 ya tiene fecha de cierre confirmada en todas las provincias del país. Según el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación, las clases concluirán entre el 12 y el 26 de diciembre, de acuerdo con lo establecido por cada jurisdicción.

La diferencia responde a que cada provincia posee autonomía para organizar su calendario, aunque todas deben garantizar el cumplimiento de los 190 días de clases obligatorios fijados por el Consejo Federal de Educación.

Primeras y últimas provincias en cerrar

Las primeras en finalizar serán Catamarca, Jujuy y Santa Fe, cuyos alumnos tendrán su último día de clases el viernes 12 de diciembre. En el otro extremo, La Pampa será la única en extender el ciclo hasta el 26 de diciembre.

La provincia de Buenos Aires y Misiones también figuran entre las que terminarán más tarde, el 22 de diciembre, junto con Salta. En tanto, Santa Cruz lo hará el 18 de diciembre, mientras que la mayoría de las jurisdicciones cerrará el 19 de diciembre, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Chaco.

>> Leer más: En Santa Fe, las clases empiezan el 24 de febrero: cómo queda el calendario escolar 2025

Fechas de fin de clases por provincia

- 12 de diciembre: Catamarca, Jujuy, Santa Fe.

- 18 de diciembre: Santa Cruz.

- 19 de diciembre: CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego.

- 22 de diciembre: Buenos Aires, Misiones, Salta.

- 26 de diciembre: La Pampa.

Feriados que restan en el año

El calendario escolar también contempla los últimos feriados de 2025, que incidirán en la organización del cierre de actividades:

- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).

- 21 de noviembre: Feriado puente.

- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

- 25 de diciembre: Navidad.

Un año lectivo con los días cumplidos

Desde la Secretaría de Educación remarcaron que el diseño del calendario buscó equilibrar los períodos de cursada, el receso invernal y los feriados nacionales, para garantizar el cumplimiento de los días de clases establecidos a nivel federal.

De esta manera, las escuelas de todo el país se preparan para cerrar un año lectivo que cumplió con las metas fijadas y que dará paso a las vacaciones de verano en las distintas regiones.

