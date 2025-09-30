Newell's se presentará ante su gente y contra Estudiantes en una situación límite

La Lepra recibirá a Estudiantes este martes, a las 19, precedido por malos resultados y cada vez más lejos de la clasificación. Ganar lo es todo

Cocoliso González fue de los pocos que tuvo un papel aceptable en los últimos partidos de Newell's

Los malos resultados y la eliminación reciente de la Copa Argentina exponen a Newell’s y a su entrenador Cristian Fabbiani a una situación crítica. Al límite. Los cuestionamientos surgen por todos lados, sumado al conflictivo clima político, con elecciones anticipadas frustradas y una votación que se mantendrá para el 14 de diciembre.

Así, en un ambiente lejos del ideal y con hinchas que asistirán al Coloso por devoción a sus colores pero con poca credibilidad hacia el equipo, la Lepra jugará este martes, a las 19, con el deber de vencer a Estudiantes , eliminado la semana pasada en los cuartos de final de la Copa Libertadores por penales.

El conjunto de Fabbiani llega deteriorado, falto de convicción y con marcadores adversos. Cuatro derrotas y apenas un triunfo, contra Atlético Tucumán, en la última presentación en el Coloso, en el lapso de seis partidos, incluyendo el de Copa Argentina ante Belgrano. El Pirata no solo le ganó a voluntad en la copa por 3 a 1, sino que le dio otro impacto tremendo en Córdoba, en la última fecha del Clausura.

La manera en la que está jugando es lo preocupante. Con poco juego y errores determinantes , propios de un plantel al que le falta categoría. Fabbiani, con pocos recursos, tampoco encuentra las respuestas para que el equipo sea competitivo y brinde señales confiables. Ni siquiera logró que conserve la agresividad con la que jugaba, disputando cada pelota con intensidad.

La clasificación a los 8º de final, entre los 8 mejores de la zona A, aparece cada vez más lejana. En 7 fechas tiene que achicar la distancia de 5 puntos que le llevan Boca, Argentinos y Central Córdoba (ya jugaron), últimos tres que clasifican a la fase final. Por lo tanto, vencer a Estudiantes es todo.

No existe margen para otra cosa, si es que la Lepra quiere aproximarse a la última etapa del torneo con la expectativa de clasificar. El triunfo contra el conjunto de Eduardo Domínguez le servirá para la tabla y para el bajón anímico de un plantel que se acostumbró a que le vaya mal.

Lo necesitan los futbolistas, algunos más apuntados que otros, entre otras cuestiones para calmar un poco la entendible intolerancia del hincha.

Herrera reemplaza al suspendido Maroni

La formación para medirse con Estudiantes, ubicado en la 5ª posición y en zona de clasificación, solo tendría una modificación. Gonzalo Maroni fue suspendido por la roja contra Belgrano y lo reemplazará Luciano Herrera, que no jugó en los últimos cuatro partidos, desde el clásico, por una lesión muscular.

Juegann Luciano Herrera reaparece en la formación de Newell's. Superó una lesión muscular.

Fabbiani mantendrá el doble nueve, con Pipa Benedetto y Cocoliso González, ese del que tanto habló antes del inicio de la competencia y que recién puso en cancha en las últimas presentaciones, debido a las lesiones del exBoca. La efectividad con ellos en la cancha, por ahora fue esporádica.

Una combinación entre ambos para el gol del paraguayo en San Juan por Copa Argentina y no mucho más. A causa de que Benedetto no termina de entrar en ritmo y porque las asistencias para los dos nueve son escasas.

Vencer y no rendirse

Si todos los jugadores cargan con el peso de sacar el equipo a flote en el Coloso, lo mismo le corresponde a Fabbiani, incluso en mayor medida, siendo la cabeza del grupo. “El martes tenemos que ganar”, planteó el técnico en cancha de Belgrano tras la derrota, y luego de remarcar: “Esto va a ser difícil hasta el final. No tiro la toalla”.

Esta posición de Fabbiani, en relación a su futuro en el club del Parque, excede su voluntad, si bien la comisión directiva tiene apenas dos meses y medio por delante hasta las elecciones y no se plantea un cambio de entrenador.

Porque el contexto también es un factor que los encargados de tomar decisiones pueden llegar a tener en consideración sobre qué hacer.

NOB FABB 81556777 Cristian Fabbiani intenta sin éxito una reacción de Newell's. Confía en que puede hacerlo. Foto: Marcelo Bustamente / La Capital

La victoria ante el Pincha alejaría cualquier clase de fantasmas y le daría aire al Newell’s de Fabbiani para tomar impulso. A esta misma altura del torneo pasado, con un empate ante Estudiantes en La Plata, el equipo inició una trayectoria ascendente que lo dejó cerca de la clasificación.

La realidad no era muy distinta a la actual. Pero había otras fuerzas. Fabbiani recién comenzaba y pudo transmitirles energía a sus futbolistas. Hoy se observa un desgaste general, que demanda redoblar esfuerzos. Con la actitud no alcanza. Físico, juego y capacidad son aspectos indispensables. ¿Los tendrá Newell’s para ganar?

Las formaciones:

Newell's: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Ever Banega, Luca Regiardo y Luciano Herrera; Carlos González y Darío Benedetto. DT: Cristian Fabbiani.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina y Gastón Benedetti/Edwin Cetré; Tiago Palacios y Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.

Hora y TV: 19 - TNT Sports.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Árbitro: Andrés Merlos.