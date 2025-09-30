Descuentos y reintegros en supermercados para jubilados: quiénes pueden acceder al programa de Anses

El programa de Anses permite a jubilados y pensionados obtener descuentos automáticos en comercios de todo el país con solo un requisito

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció el lanzamiento de un programa que busca brindar un apoyo económico a los jubilados ante sus gastos cotidianos. Con la inminente llegada del mes de octubre, el gobierno nacional anunció que continúa vigente el programa Beneficios.

La iniciativa establece acuerdos con cámaras comerciales y cadenas de supermercados para ofrecer descuentos a los jubilados en todo el país. Los descuentos son para todos los jubilados y pensionados , sin importar la categoría en la que se ubiquen sus haberes.

La buena noticia es que para acceder a los beneficios no se requieren trámites complicados ni inscripciones adicionales.

De qué se trata el programa Beneficios de Anses

La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, anunció la reimplementación de una medida por parte del gobierno nacional. Según explicó, el programa "Beneficios" busca hacer más accesible el poder de compra de jubilados y pensionados. Se trata de un sistema de descuentos y reintegros que se aplican de manera inmediata en las compras realizadas en determinados comercios.

El programa brinda el acceso a descuentos exclusivos en los principales supermercados del país, generalmente del 10% de descuento y sin tope de reintegro para compras generales. Incluso, en algunos comercios llegan a un 20% para perfumería y limpieza.

Entre los rubros incluidos, se detalló que los beneficios abarcan:

Supermercados

Medicamentos

Tiendas de indumentaria

De esta manera, los jubilados y pensionados podrán aprovechar ahorros directos en sus compras cotidianas y sin trámites complicados.

Cómo acceder al programa Beneficios de Anses

Para acceder a los descuentos y reintegros que ofrece el programa, no es necesario realizar trámites ni inscribirse en ninguna plataforma.

Según detallaron, los beneficios se acreditan automáticamente, siempre y cuando el pensionado o jubilado utilice la tarjeta de débito en la que cobra su jubilación o pensión.

En este sentido, quienes pueden acceder a los descuentos y reintegros son:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

Mujeres que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

Personas que cobran la prestación por desempleo.

Estudiantes que reciben las becas Progresar.

La acreditación se realiza dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra o bien se establece el descuento directamente en la caja antes de pagar.

Comercios con descuentos de Anses

Entre los comercios adheridos a los descuentos del programa Beneficios se encuentran:

Carrefour: descuentos de entre el 10% y el 15% generalmente los martes o miércoles.

Jumbo y Disco: 10% de descuento generalmente los lunes.

Coto: un 15% de descuento generalmente los martes o miércoles.

Día: generalmente ofrece descuentos de entre el 10% y el 15% los martes o miércoles.

Vea: 10% de descuento

La Anónima: 15% de descuento.

Beneficios adicionales con Banco Galicia y Nación

A su vez, el programa de Anses proporciona beneficios exclusivos para quienes posean tarjetas de los bancos Galicia o la Nación. En este sentido, los jubilados que cobren sus haberes en Banco de la Nación Argentina (BNA), podrán tener un reintegro adicional exclusivo del 5% sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO y con tarjeta de débito o crédito, con un tope de reintegro de $20.000 mensuales.

Por su parte, los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en Banco Galicia, podrán acceder a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito. Tendrán un tope de $20.000 mensuales en supermercados, y de $12.000 en farmacias y ópticas.