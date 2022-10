Investigan al "Brujo" Ungaro por una saga de atentados a edificios públicos

René Ungaro, el conocido delincuente de la zona sur que supo operar puntualmente en el entorno del Fonavi del Parque del Mercado, está alojado desde hace pocos meses en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal ubicado en la ciudad de Rawson, capital de Chubut. Y el dato no es menor ya que las investigaciones que se llevan adelante por algunos ataques perpetrados contra edificios públicos, como el ocurrido contra los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900 la madrugada del pasado 28 de septiembre, o el perpetrado contra el Centro Municipal de Distrito Zona Sur de Uriburu al 600, se habrían cometido después que sus autores recibieran órdenes telefónicas desde un celular de ese penal del sur del país. En ese marco los pesquisas sostienen que los acusados por ambos episodios, Fernando Iván C. y Guillermo Sebastián C., estarían ligados a la banda que desde atrás de las rejas sigue liderando el hombre apodado “El brujo”.