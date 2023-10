Imputan a una mujer por matar de una puñalada a su pareja durante una discusión

Esto le ocasionó a la víctima una herida punzocortante en la región del tórax por la cual falleció tras ser trasladado al Hospital Roque Sáenz Peña. La mujer llevó a su pareja al hospital con ayuda de un vecino que, al entrar en la casa, vio muebles rotos y un cuchillo sobre la mesa. Según fuentes del caso, al llegar al hospital los médicos le preguntaron a Julieta qué había sucedido y ella dio varias versiones: que José se había peleado con alguien en un boliche, que se había enfrentado con gente del barrio y por último admitió la pelea de pareja. Unos minutos después quedó detenida. Cuando fue revisada por los médicos forenses constataron que tenía una pequeña herida en la pera.

Rosales era pintor de obra y colocaba Durlock. Su madre contó a este diario que jugaba con sus primos en torneos de fútbol 5 y que había ido hasta quinto año de la secundaria. Cuando se quedaba sin trabajo salía a cirujear o a tocar puertas para ver si alguien necesitaba pintura. “Salía siempre a las seis de la mañana a trabajar y volvía a la tarde, compraba algo para comer y ya se quedaba con los chicos. Eran una pareja común”, contaron los vecinos del matrimonio.

Sin embargo, la madre de la víctima indicó que “esto se venía venir. Juli hace tiempo que estaba mal. Le decíamos que se tratara, que se hiciera ver, y nos decía que no estaba loca, que era así. Pero ella no estaba bien. Hace unas dos semanas ella rompió cosas de la casa y lo quiso cortar a Lionel. Ella es bipolar pero no aceptó hacerse atender”.