Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

El DT canalla Ariel Holan apostaría por un mix entre titulares y suplentes para la última fecha de la fase regular del torneo Clausura, de cara a los playoffs

Los futbolistas de Central celebran en el triunfo del Canalla ante Instituto, en Alta Córdoba.

Sin confirmación de equipo, hay un panorama más o menos claro de lo que Ariel Holan tiene en mente y en ese once titular de Central que se prevé hay un futbolista que para quien el choque contra Independiente será particular.

En Central es especial la situación, porque va a disputar un partido en el que los tres puntos no le moverán el amperímetro respecto a las posibilidades en la lucha por el título.

Y está claro que todos querían jugar, pero para el técnico canalla había necesidades que atender y ciertos recaudos que tomar. Es que lo que se le viene al Canalla es el partido por octavos de final.

Más allá de eso, esto que ocurrirá el sábado por la noche contra Independiente será especial para un futbolista en particular. Ese jugador es Ignacio Ovando , quien tiene todos los boletos comprados para ir desde el arranque.

¿Por qué será especial para el joven zaguero central? Porque será su primer partido como titular en el primer equipo canalla. Será una fecha que recordará de manera eterna.

En lo que va del torneo, Ovando jugó tres partidos, aunque en todos ellos ingresando desde el banco de relevos, por lo que tiene hasta aquí es apenas un puñado de minutos en cancha.

Ovando3VB Ovando ingresó en el partido contra San Lorenzo a los 28' del complemento. El joven zaguero central reemplazó a Facundo Mallo. Virginia Benedetto / La Capital

Pero en esta ocasión será diferente. Será la primera vez que se pare para el saludo protocolar y que pose para la foto.

El debut del joven zaguero central

El debut de Ovando se dio en el triunfo ante River, en el Gigante. Allí Holan lo mandó a la cancha, en lugar de Jaminton Campaz, cuando quedaba poco más de un minuto de juego, ya en la adición.

Más minutos jugó en ella victoria frente a Instituto, en la que ingresó a los 10 del complemento en lugar de Juan Cruz Komar. No sólo mostró un buen nivel, sino que anotó uno de los goles del Canalla. Contra San Lorenzo también le tocó: esa vez para tomar el puesto de Facundo Mallo, a los 28’ del complemento.

En un ascenso casi meteórico por parte del juvenil (mucho tuvo que ver la baja de Carlos Quintana por lesión) y después de tres partidos ingresando desde el banco, en esta oportunidad el zaguero central vivirá su primera experiencia como titular.

DT Ariel Holan prepara el Central más competitivo que pueda en un contexto especial, con la obligación de mover varias piezas. Virginia Benedetto / La Capital

Holan lo sigue trabajando

El técnico canalla no confirmará el equipo hasta una hora antes del partido, pero todo va camino a que será un mix, con algunos futbolistas habitualmente titulares que posiblemente estén. Son los casos de Jorge Broun, Juan Cruz Komar, Federico Navarro e Ignacio Malcorra.

A priori, la única duda que tiene el DT es en el ataque, donde Gaspar Duarte y Santiago López son candidatos para ocupar el puesto de extremo por derecha.

El equipo que Holan probó en estos días es con Jorge Broun; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar y Juan Manuel Elordi; Federico Navarro e Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte o Santiago López, Francesco Lo Celso y Giovanni Cantizano; Enzo Copetti.