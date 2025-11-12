Neymar estalló contra un extécnico de Newell's y el Santos está que arde en Brasil

El crack brasileño Neymar se disgustó cuando el entrenador argentino lo reemplazó y luego negó haberle pedido disculpas

Neymar y el ex-Newell's Juan Pablo Vojvoda tienen un cortocircuito en Santos de Brasil.

El astro brasileño Neymar no tuvo el regreso esperado al Santos de Brasil. El equipo está muy comprometido con el descenso y ahora encima se cruzó feo con el entrenador, un argentino que jugó y dirigió a Newell's : Juan Pablo Vojvoda.

La vuelta de Neymar al Santos no es la soñada por el crack brasileño. Al contrario, nada le sale como tenía planeado. Es tan bajo su nivel que ni siquiera está entre las prioridades de Carlo Ancelotti, el DT de la selección de Brasil.

La realidad es que es que el Peixe (tal el apodo del Santos) ocupa puestos de descenso a la Serie B del fútbol brasileño. A falta de seis fechas, marcha en la posición 17ª, ocupando la última plaza de descenso, a dos puntos del Vitória, que es el que marca el límite de la salvación.

Ney padece recurrentes problemas musculares y ahora se cruzó con el DT Vojvoda, exconductor de Fortaleza.

Justamente, Vojvoda decidió reemplazarlo el pasado domingo a los 85' minutos (por Rollheiser) cuando Santos perdía 3 a 0 ante Flamengo, partido que terminó 3-2 a favor del Fla.

El fastidio de Neymar con Vojvoda

El delantero estrella mostró su fastidio al ver su número en el cartel de cambios. Neymar se señaló y, visiblemente molesto, le preguntó al entrenador: "¿A mí?", en señal de sorpresa y disconformidad por la variante. Ignoró el banco de suplentes y se marchó directamente al vestuario.

Embed “NEYMAR, ANDATE A LA MI*RDA, VOLVISTE A SANTOS PARA JUGAR EN SERIE B”.



El canto de Flamengo a Neymar, que así se fue RECLAMANDO luego de ser reemplazado. ⚠️pic.twitter.com/KcKOTRt3XY — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 9, 2025

Luego la cadena Globo Esporte anunció que Neymar había llamado por teléfono a Vojvoda y que, en el transcurso de la conversación, reconoció que había "exagerado un comportamiento explosivo" ante Flamengo.

Embed Así se retiró Neymar del campo, luego de ser reemplazado en la derrota del Santos ante el Flamengo:pic.twitter.com/jUS6uoVe3B — Samuel Vargas (@SVargasOK) November 11, 2025

Pero lejos de que se apacigüen las aguas, el ex-Barcelona y PSG posteó al Instagram de Globo Esporte para desmentir esa información. "Otra mentira inventada por un periodista de mierda", escribió el crack del Santos.

Así, la paz no se hizo aún entre Neymar y el exjugador y entrenador rojinegro Juan Pablo Vojvoda.