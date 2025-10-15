Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

La policía presume que otro muchacho le disparó a Gonzalo Díaz en el pecho porque le había arrebatado el teléfono

La víctima del homicidio falleció en el Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició este martes la investigación de un homicidio en San Lorenzo . La primera denuncia policial indica que la víctima fatal fue baleada por el robo de un celular y el presunto autor del asesinato quedó detenido por orden judicial.

La Fiscalía Regional de Rosario confirmó la muerte de un joven de 28 años a última hora de la jornada en el Hospital Granaderos a Caballo . Después del fallecimiento se produjeron disturbios en el barrio donde vivía y un suboficial sufrió heridas leves durante el operativo.

Gonzalo Díaz fue atendido en el nosocomio provincial a la noche, cuando recibió un disparo en el pecho mientras estaba en la puerta de una vivienda ubicada en Oroño al 2200 . Sus familiares lo llevaron al centro de salud tras la agresión, pero los médicos no lograron evitar el deceso ante la gravedad de la herida.

En primera instancia, voceros del MPA aclararon que el motivo del homicidio continúa en investigación en el cordón industrial. Mientras tanto, un joven de 29 años fue detenido a pedido de los fiscales Aquiles Balbis y Victoria Vigna bajo sospecha de su participación en el episodio.

Díaz recibió asistencia a las 20.45, cuando ingresó al hospital con una herida de arma de fuego en el tórax. La bala quedó alojada dentro del cuerpo y lo intubaron como parte del tratamiento inicial.

Mientras los médicos atendían a la víctima, los vecinos del barrio denunciaron a Gabriel D. por el asesinato. Las declaraciones recogidas por las fuerzas de seguridad indican que Díaz le había robado un teléfono celular.

A partir del reporte del personal de la Unidad Regional XVII, la fiscal Vigna ordenó la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) en busca de evidencia. A las 22 se produjeron disturbios por el aviso de la muerte del joven baleado. Algunas personas empezaron a lanzar piedras hacia los vehículos oficiales y un suboficial de 35 años requirió asistencia por escoriaciones en el cuero cabelludo.

¿Qué se sabe del homicidio en San Lorenzo?

Una hora más tarde, los efectivos identificaron al sospechoso en la puerta de su casa y lo detuvieron. A continuación, el fiscal Balbis pidió el allanamiento del domicilio. Una mujer de 65 años recibió a los uniformados mientras estaba con sus familiares y no se hallaron armas de fuego.

El operativo en la vivienda concluyó con el secuestro de cinco teléfonos celulares para profundizar la investigación. Los funcionarios del MPA ordenaron que la PDI entreviste a los testigos y solicitaron la autopsia del cuerpo en el Instituto Médico Legal (IML) de Rosario.