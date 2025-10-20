La Capital | Policiales | robo

Robo y homicidio en la costa central: "Quiero justicia para mi hijo", pidió la madre de la víctima

Lucas Cicarelli, de 30 años, estaba con su pareja cuando fueron asaltados y tras forcejear cayó por la barranca a la altura de calle Moreno

20 de octubre 2025 · 10:11hs
Lucas Martín Cicarelli

Lucas Martín Cicarelli, de 30 años, víctima de homicidio tras un robo en la costa central. 

La investigación por la muerte de Lucas Martín Cicarelli, ocurrida al domingo a la madrugada en la costa central cuando cayó por la barranca, continúa bajo carátula de homicidio doloso en ocasión de robo. Por el hecho hay un detenido y un segundo involucrado que está prófugo. Su familia hará una marcha para pedir Justicia.

De acuerdo a la versión preliminar comunicada por la Fiscalía este domingo, el crimen de Lucas Martín Cicarelli ocurrió en medio de un asalto. La víctima estaba con su pareja a metros de la barranca a la altura de calle Moreno cuando fueron asaltados y tras un forcejeo el hombre cayó al río.

>> Leer más: Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

“Hoy quiero justicia para mí hijo. Quiero que agarren a todos los culpables y paguen, no puede ser que maten y sigan como si nada”, pidió la madre de la víctima en una publicación en redes sociales. El detenido será llevado a audiencia imputativa el próximo miércoles.

Robo y muerte en la costa central

Lo poco que trascendió del homicidio surge del relato de su acompañante, una chica de 18 años que alcanzó a escapar de los ladrones. La joven contó que estaba con Lucas a la vera del río Paraná cuando aparecieron dos ladrones, de los cuales uno llevaba un arma de fuego en la mano.

Los delincuentes les arrebataron las pertenencias a los dos. Mientras la joven intentó correr para escapar, Lucas comenzó a forcejear con el ladrón que llevaba el arma de fuego. “Por razones que se investigan, la víctima precipita por la barranca hacia una zona de piedras, falleciendo en el lugar”, explicaron desde Fiscalía.

>> Leer más: Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

A pocos minutos del hecho fue aprehendido Luis Rodrigo F., de 39 años y con domicilio en la zona noroeste de Rosario. Quedó demorado como sospechoso por su participación en el homicidio y será imputado este miércoles por la fiscal Agustina Eiris. Desde Fiscalía explicaron que hay tareas investigativas en curso en relación al rol a imputar y que sobre la otra persona sindicada se libraron medidas para identificación y captura.

El pedido de su madre

Zulma, la madre de Lucas, realizó un conmovedor posteo en redes sociales. “Hace poco finalizó el día de la madre. A la mañana me despierta la policía buscando a los padres de Lucas Martín Cicarelli, al darnos a conocer nos dice que a mí hijo Lucas lo habían matado”, contó la mujer.

>> Leer más: Asalto a mujer policía: le robaron el arma, un chaleco balístico y ropa oficial

“Lucas siempre fue chico sano, trabajador, bueno, amable, luchador, preocupado por ayudar a su familia. Crio a su hija más grande desde los 2 meses porque la madre no se quiso hacer cargo, nosotros siempre estuvimos con él”, continuó la madre del joven. “No hay palabras para describir el dolor por culpa de dos malvivientes”, agregó.

“Hoy quiero justicia para mí hijo. Quiero que agarren a todos los culpables y paguen, no puede ser que maten y sigan como si nada”, reclamó Zulma. Luego, en diálogo con medios de comunicación, adelantó que realizarán una marcha para pedir justicia. “Quiero que toda la gente de Rosario que pueda y esté en mi situación o comprenda lo que se siente que por favor nos acompañe. A ver si de alguna manera podemos poner un freno a esto”, pidió la madre de Lucas.

Noticias relacionadas
Los familiares protestaron por el crimen en 2023 frente al Centro de Justicia Penal.

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Los presuntos autores del robo fueron trasladados a la comisaría 29ª.

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde está internado el hombre baleado al resistirse al robo de su auto. 

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

La víctima del homicidio falleció en el Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo.

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Ver comentarios

Las más leídas

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Lo último

Robo y homicidio en la costa central: Quiero justicia para mi hijo, pidió la madre de la víctima

Robo y homicidio en la costa central: "Quiero justicia para mi hijo", pidió la madre de la víctima

Fórmula 1: qué dijo Gasly tras la maniobra de Colapinto

Fórmula 1: qué dijo Gasly tras la maniobra de Colapinto

La lapidaria frase de Trump: Argentina no tiene dinero, están muriendo

La lapidaria frase de Trump: "Argentina no tiene dinero, están muriendo"

Robo y homicidio en la costa central: "Quiero justicia para mi hijo", pidió la madre de la víctima

Lucas Cicarelli, de 30 años, estaba con su pareja cuando fueron asaltados y tras forcejear cayó por la barranca a la altura de calle Moreno

Robo y homicidio en la costa central: Quiero justicia para mi hijo, pidió la madre de la víctima
Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación
Policiales

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico
POLICIALES

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico

Ni el fútbol, ni el básquet: las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario
La Ciudad

Ni el fútbol, ni el básquet: las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

Es del Superior, cuestionó la IA y le valió una pasantía en el Instituto Balseiro

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Es del Superior, cuestionó la IA y le valió una pasantía en el Instituto Balseiro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Ovación
Futsal femenino: la aplanadora de zona norte se llama Parquefield

Por Leandro Garbossa
Ovación

Futsal femenino: la aplanadora de zona norte se llama Parquefield

Futsal femenino: la aplanadora de zona norte se llama Parquefield

Futsal femenino: la aplanadora de zona norte se llama Parquefield

Luciano Cingolani y el ascenso con Gimnasia de Mendoza: Es uno de los momentos más importantes de mi vida

Luciano Cingolani y el ascenso con Gimnasia de Mendoza: "Es uno de los momentos más importantes de mi vida"

Alpine hizo saber que no le gustó la desobediencia de Franco Colapinto, ¿conflicto en puerta?

Alpine hizo saber que no le gustó la desobediencia de Franco Colapinto, ¿conflicto en puerta?

Policiales
Robo y homicidio en la costa central: Quiero justicia para mi hijo, pidió la madre de la víctima
Policiales

Robo y homicidio en la costa central: "Quiero justicia para mi hijo", pidió la madre de la víctima

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico

Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

La Ciudad
Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre
La Ciudad

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Ni el fútbol, ni el básquet: las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

Ni el fútbol, ni el básquet: las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

Feria del Libro Rosario: día de autores locales, debates y la visita de Gonzalo Heredia

Feria del Libro Rosario: día de autores locales, debates y la visita de Gonzalo Heredia

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario
Información General

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar
Economía

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja
Información Genereal

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido
Policiales

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania
Información General

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial
Información General

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná
La Región

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones
Política

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones

Santa Fe avanza con un proyecto para enseñar educación financiera en todas las escuelas
Política

Santa Fe avanza con un proyecto para enseñar educación financiera en todas las escuelas

Robo de película en el Louvre: el asombroso y audaz golpe de 7 minutos que dejó vacía una sala histórica
El Mundo

Robo de película en el Louvre: el asombroso y audaz golpe de 7 minutos que dejó vacía una sala histórica

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España
Política

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia
La Ciudad

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección
Política

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Danza de nombres en Unidos para la futura disputa por la Municipalidad de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Danza de nombres en Unidos para la futura disputa por la Municipalidad de Rosario

Los resultados del 26-O y los consensos

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

Los resultados del 26-O y los consensos

Funes habilitó el nuevo ingreso por autopista Rosario-Córdoba
La Región

Funes habilitó el nuevo ingreso por autopista Rosario-Córdoba

Murchison: Se abusa de la utilización del monotributismo

Por Patricia Martino

Economía

Murchison: "Se abusa de la utilización del monotributismo"

Andrea Avila: Se necesita volver a generar empleo genuino
Economía

Andrea Avila: "Se necesita volver a generar empleo genuino"

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero
policiales

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero