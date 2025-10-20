Robo y homicidio en la costa central: "Quiero justicia para mi hijo", pidió la madre de la víctima

Lucas Cicarelli, de 30 años, estaba con su pareja cuando fueron asaltados y tras forcejear cayó por la barranca a la altura de calle Moreno

La investigación por la muerte de Lucas Martín Cicarelli, ocurrida al domingo a la madrugada en la costa central cuando cayó por la barranca, continúa bajo carátula de homicidio doloso en ocasión de robo . Por el hecho hay un detenido y un segundo involucrado que está prófugo. Su familia hará una marcha para pedir Justicia.

De acuerdo a la versión preliminar comunicada por la Fiscalía este domingo, el crimen de Lucas Martín Cicarelli ocurrió en medio de un asalto. La víctima estaba con su pareja a metros de la barranca a la altura de calle Moreno cuando fueron asaltados y tras un forcejeo el hombre cayó al río.

“Hoy quiero justicia para mí hijo. Quiero que agarren a todos los culpables y paguen, no puede ser que maten y sigan como si nada” , pidió la madre de la víctima en una publicación en redes sociales. El detenido será llevado a audiencia imputativa el próximo miércoles.

Robo y muerte en la costa central

Lo poco que trascendió del homicidio surge del relato de su acompañante, una chica de 18 años que alcanzó a escapar de los ladrones. La joven contó que estaba con Lucas a la vera del río Paraná cuando aparecieron dos ladrones, de los cuales uno llevaba un arma de fuego en la mano.

Los delincuentes les arrebataron las pertenencias a los dos. Mientras la joven intentó correr para escapar, Lucas comenzó a forcejear con el ladrón que llevaba el arma de fuego. “Por razones que se investigan, la víctima precipita por la barranca hacia una zona de piedras, falleciendo en el lugar”, explicaron desde Fiscalía.

A pocos minutos del hecho fue aprehendido Luis Rodrigo F., de 39 años y con domicilio en la zona noroeste de Rosario. Quedó demorado como sospechoso por su participación en el homicidio y será imputado este miércoles por la fiscal Agustina Eiris. Desde Fiscalía explicaron que hay tareas investigativas en curso en relación al rol a imputar y que sobre la otra persona sindicada se libraron medidas para identificación y captura.

El pedido de su madre

Zulma, la madre de Lucas, realizó un conmovedor posteo en redes sociales. “Hace poco finalizó el día de la madre. A la mañana me despierta la policía buscando a los padres de Lucas Martín Cicarelli, al darnos a conocer nos dice que a mí hijo Lucas lo habían matado”, contó la mujer.

“Lucas siempre fue chico sano, trabajador, bueno, amable, luchador, preocupado por ayudar a su familia. Crio a su hija más grande desde los 2 meses porque la madre no se quiso hacer cargo, nosotros siempre estuvimos con él”, continuó la madre del joven. “No hay palabras para describir el dolor por culpa de dos malvivientes”, agregó.

“Hoy quiero justicia para mí hijo. Quiero que agarren a todos los culpables y paguen, no puede ser que maten y sigan como si nada”, reclamó Zulma. Luego, en diálogo con medios de comunicación, adelantó que realizarán una marcha para pedir justicia. “Quiero que toda la gente de Rosario que pueda y esté en mi situación o comprenda lo que se siente que por favor nos acompañe. A ver si de alguna manera podemos poner un freno a esto”, pidió la madre de Lucas.