Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Este miércoles vence el plazo de la Ley de Nietos. Estas son las claves y advertencias para acceder a la ciudadanía española sin quedar afuera

21 de octubre 2025 · 14:26hs
Largas colas en el consulado español en Rosario para obtener la ciudadanía 

Largas colas en el consulado español en Rosario para obtener la ciudadanía 

Carpetas bajo el brazo, papeles en mano y paciencia infinita. Así llegan cada día cientos de rosarinos al consulado español, donde las colas se multiplican en las últimas horas. El motivo es el inminente cierre de la llamada Ley de Nietos, que permite acceder a la ciudadanía española.

Este miércoles 22 de octubre vence el plazo para iniciar los trámites. La normativa, que fue prorrogada, permite a descendientes de españoles acceder a la nacionalidad siempre que cuenten con el IDU (número de identificación de trámite).

La alta demanda ya dejó cifras históricas en la Argentina. El consulado de Buenos Aires concentra 590.000 usuarios consulares, mientras que los consulados de Rosario, Córdoba, Bahía Blanca y Mendoza totalizan 220.000. En Rosario, el impacto fue particularmente fuerte: más de 90 mil expedientes fueron presentados desde que la ley entró en vigencia. Todos ellos serán analizados en los próximos dos años.

Cuenta regresiva

“Estamos ya en los días finales, después de tres años de plazo, pero se han presentado 87.000 expedientes en este consulado”, confirmó a La Capital el cónsul Pablo Platas Casteleir hace algunas semanas.

Platas Casteleir explicó que, ante la avalancha de solicitantes en los últimos días, se reforzó la atención: “Estamos haciendo un enorme esfuerzo para dar turno a todos los solicitantes que todavía tardaron en reunir la documentación y quieren hacerlo ahora en el último momento".

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, hasta el 31 de julio de 2025 se presentaron 876.321 solicitudes de nacionalidad en el mundo. De ese total, 414.652 fueron aprobadas, se realizaron 237.145 inscripciones y otros 423.048 expedientes siguen en trámite.

Los países con mayor cantidad de pedidos son Argentina, Cuba y Brasil. El gobierno español calcula que, al cierre del proceso, se sumarán entre 1,5 y 2 millones de nuevos ciudadanos.

Quiénes pueden acceder a la Ley de Nietos

La disposición adicional octava de la Ley 20/2022 habilita a:

  • Nietos de abuelos españoles, hayan conservado o no la nacionalidad.

  • Hijos (mayores y menores de edad) de quienes accedan por esta ley o la 52/2007.

  • Bisnietos de padres fallecidos, siempre que el bisabuelo varón no haya renunciado a la nacionalidad.

Claves para no perder la oportunidad de obtener la ciudadanía española

  • No faltar al turno. En el consulado de Buenos Aires, quienes pierdan la cita asignada después del 22 de octubre no podrán obtener un nuevo turno ni rehabilitar su usuario consular.

  • Rehabilitar el IDU a tiempo. Toda rectificación de datos o rehabilitación de usuario consular debe hacerse antes del 22 de octubre. Esta medida aplica únicamente al consulado porteño.

  • Completar la documentación. Si al presentar la carpeta falta algún papel, el consulado enviará un correo electrónico para subsanarlo. Es clave tenerlo listo de antemano, ya que el plazo de respuesta es breve.

  • Sin seguimiento online. No existe una web para verificar el estado del trámite. Tras dejar la carpeta se recibe una constancia sellada y solo resta esperar la resolución.

  • Revisar los correos. Los IDUs habilitados son los obtenidos hasta el 15 de febrero de 2024. Quienes tengan turno deben confirmar la cita en un plazo de 15 días. Muchas notificaciones llegan a la carpeta de spam.

  • Gestionar la cita cuanto antes. Los IDUs que no gestionen turno quedarán inhabilitados. Las próximas habilitaciones serán en noviembre y enero, cuando la ley ya habrá vencido.

  • Asesoramiento gratuito. El Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU) brinda orientación sin costo, pero requiere turno previo online.

Detrás de cada carpeta y cada número hay una historia. Familias enteras que viajan desde distintas provincias, jóvenes que sueñan con migrar para estudiar o trabajar en Europa, adultos mayores que ven en la ciudadanía un legado para sus hijos y nietos. Todos confluyen en estas jornadas intensas, donde el trámite se convierte en un punto de encuentro.

Qué pasa con los turnos después del fin de la Ley de Nietos

Frente al fin de la Ley de Nietos, muchos se preguntan qué sucederá con los turnos que otorga el Consulado para presentar la carpeta con la documentación y solicitar la doble ciudadanía. En ese sentido, desde la cancillería española afirmaron que continuarán recibiendo expedientes hasta el último día, pero no los procesarán de forma inmediata.

Entonces, todo lo ingresado antes del 22 de octubre será válido y se revisará luego, respetando el orden de presentación. Esto significa que quienes entreguen la carpeta antes del cierre aseguran su derecho, aunque la resolución pueda tardar meses.

Hasta el momento, la asignación de turnos podía demorar, aproximadamente, dos meses. Por eso, si se entrega la carpeta cerca de la fecha límite, es natural que desde la cancillería se tarde un poco en otorgar una cita, ya que hay una alta demanda de solicitudes.

No obstante, si la carpeta de documentación se presentó en tiempo y forma (antes del 22 de octubre de este año), no hay de qué preocuparse. Solo hay que tener paciencia.

