Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

El club del Parque dio a conocer este martes que Lucas Bernardi estará al frente del plantel en las tres fechas que restan.

21 de octubre 2025 · 19:14hs
Lucas Bernardi asumirá este miércoles la conducción de la primera de Newells.

Lucas Bernardi asumirá este miércoles la conducción de la primera de Newell's.

Faltaba un paso y se dio este martes por la tarde. Newell's oficializó la llegada como entrenador de Lucas Bernardi y, a la vez, la desvinculación de Cristian Fabbiani. De esta manera, el excapitán del equipo leproso campeón en 2013 con el Tata Martino, se hará cargo del primer equipo con una misión excluyente: salvarlo del descenso.

Pasadas las 18, Newell’s hizo oficial "la finalización del ciclo de Cristian Fabbiani como DT del primer equipo. Le agradecemos el trabajo realizado al frente del plantel".

Unos minutos después, a las 18.44, el club rojinegro informó que "Lucas Bernardi asumirá la conducción del plantel de forma momentánea. El cuerpo técnico, que comenzará a trabajar a partir de este miércoles por la mañana, se encuentra conformado por los asistentes Dante Formica y Gustavo Arciprete, el preparador físico Nicolás Aiello y el entrenador de arqueros César Jaime".

Newell's y los antecedentes de Bernardi

De esta manera lo que se había acordado el lunes entre el actual presidente Ignacio Astore y el arco opositor se cumplió en cuanto a la llegada de urgencia de Bernardi.

Lucas debutará de local con Newell's ante Unión, luego visitará a Huracán y cerrará con Racing. Newell's necesita sumar puntos para alejarse del riesgo de descenso, donde hoy está cuatro puntos por encima de San Martín de San Juan, último equipo que por ahora desciende.

Bernardi ya había dirigido a Newell's en 2015-2016, con 5 victorias, 5 empates y 8 derrotas.

El referente del Movimiento Rojinegro Querido quiere volver a conducir a Newells.

Cristian D'Amico y la crisis de Newell's: "Tres partidos que son la final del mundo"

El complejo Jorge Griffa en Bella Vista, donde se desarrolló la reunión política de oficialismo y oposición.

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Lucas Bernardi

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

La próxima votación en Newells se programó para el domingo 14 de diciembre.

Cambios en Newell's: oficialismo y oposición se reúnen a la espera del próximo técnico

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Anuncio inminente de la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Milei persona no grata: convocan una contramarcha en Rosario contra la visita presidencial

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico

Olmedo: Pullaro y Scaglia contribuyeron con sus obras para que Funes esté mucho mejor

Se trata de Cristian Eugenio Gruning, quien fue acusado la semana pasada por tenencia de drogas y un revólver calibre 22
Política

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Por Martín Stoianovich

Policiales

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance
La Ciudad

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales
Información General

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario
La Ciudad

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Anuncio inminente de la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario 

Ovación
Colapinto pisó el freno y habló del traspaso a Gasly en la última carrera de la Fórmula 1
Ovación

Colapinto pisó el freno y habló del traspaso a Gasly en la última carrera de la Fórmula 1

Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Policiales
Echesortu: acordó condena por un atraco en el que simularon un allanamiento
POLICIALES

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa

Le robaron la moto del Club Provincial y cuando se enteró, ya la habían recuperado

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

La Ciudad
Milei persona no grata: convocan una contramarcha en Rosario contra la visita presidencial
Política

Cumbión del Paraná: tras un fin de semana histórico, la fiesta de la cumbia anuncia nueva fecha

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia
POLITICA

Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel para cumplir su condena
El Mundo

Milei reacomodará el gabinete tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo
Política

Bessent sobre Argentina: No queremos otro Estado fallido en América Latina
Política

CyberMonday, una apuesta a movilizar las ventas
Economía

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon
Policiales

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva
Información General

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan
Política

Rumores sobre cambios en el gabinete: ¿se va Werthein y entra Santiago Caputo?
Política

El Banco Central oficializó el swap con EEUU por u$s 20.000 millones: cómo es la letra chica
Política

Día de la Madre: el comercio en Rosario mostró señales frías

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo
POLICIALES

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 
POLICIALES

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí
POLICIALES

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor
La Ciudad

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación
La Ciudad

