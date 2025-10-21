Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

El club del Parque dio a conocer este martes que Lucas Bernardi estará al frente del plantel en las tres fechas que restan.

Lucas Bernardi asumirá este miércoles la conducción de la primera de Newell's.

Faltaba un paso y se dio este martes por la tarde. Newell's oficializó la llegada como entrenador de Lucas Bernardi y, a la vez, la desvinculación de Cristian Fabbiani. De esta manera, el excapitán del equipo leproso campeón en 2013 con el Tata Martino, se hará cargo del primer equipo con una misión excluyente: salvarlo del descenso.

Pasadas las 18, Newell’s hizo oficial "la finalización del ciclo de Cristian Fabbiani como DT del primer equipo. Le agradecemos el trabajo realizado al frente del plantel".

Unos minutos después, a las 18.44, el club rojinegro informó que "Lucas Bernardi asumirá la conducción del plantel de forma momentánea. El cuerpo técnico, que comenzará a trabajar a partir de este miércoles por la mañana, se encuentra conformado por los asistentes Dante Formica y Gustavo Arciprete, el preparador físico Nicolás Aiello y el entrenador de arqueros César Jaime".

Newell's y los antecedentes de Bernardi

De esta manera lo que se había acordado el lunes entre el actual presidente Ignacio Astore y el arco opositor se cumplió en cuanto a la llegada de urgencia de Bernardi.

Lucas debutará de local con Newell's ante Unión, luego visitará a Huracán y cerrará con Racing. Newell's necesita sumar puntos para alejarse del riesgo de descenso, donde hoy está cuatro puntos por encima de San Martín de San Juan, último equipo que por ahora desciende.

Bernardi ya había dirigido a Newell's en 2015-2016, con 5 victorias, 5 empates y 8 derrotas.