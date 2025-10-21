La Capital | La Ciudad | Aeropuerto

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance

Ya se colocaron más de 14.000 toneladas de asfalto modificado, se retiraron 180 balizas y luces de umbral, y se ejecutan tareas clave

21 de octubre 2025 · 16:06hs
Aeropuerto de Rosario avanza en su nueva pista

Aeropuerto de Rosario avanza en su nueva pista

A poco más de un mes del inicio de los trabajos, la reconstrucción de la pista principal del Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas” avanza a paso firme. Según confirmó el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, las tareas alcanzaron un 30% de progreso y se desarrollan en varios frentes de manera simultánea.

Con una inversión íntegramente provincial, el proyecto busca modernizar la infraestructura aeroportuaria y convertir a Rosario en un hub logístico de relevancia nacional, capaz de recibir aeronaves de gran porte y mejorar la conectividad aérea de la región.

Un plan intensivo con 100 días de trabajo continuo

Las obras comenzaron el 20 de septiembre y tienen como fecha prevista de finalización el 29 de diciembre, en el marco de un plan de trabajo intensivo que contempla jornadas extendidas y equipos técnicos operando en distintos sectores de la pista.

“Venimos bien. El avance ya alcanza el 30% y eso habla del compromiso técnico y político detrás de esta obra”, destacó Puccini. “Estamos recuperando una infraestructura clave para centrar a Rosario como eje de un hub logístico, con estándares internacionales y capacidad para recibir aeronaves de gran porte”.

En estas primeras semanas, se colocaron más de 14.000 toneladas de asfalto modificado, se retiraron 180 balizas y luces de umbral, y se completaron tareas de demolición en sectores deteriorados. También se avanzó con la estabilización granular, la colocación de hormigón en la cabecera 02 y la calle de rodaje Bravo, mientras se mantiene en funcionamiento la planta mezcladora de hormigón instalada en el obrador.

Modernización y seguridad operativa en el aeropuerto

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, explicó que además se trabaja en la modernización del sistema de balizamiento con la instalación de nuevos circuitos de iluminación y bases para transformadores en el borde de pista. “Estas mejoras permitirán elevar la categoría operativa del aeropuerto y garantizar mayor seguridad en las maniobras de aterrizaje y despegue”, señaló.

Los equipos técnicos también realizan controles de calidad sobre los materiales, con ensayos de probetas y verificación de cañeros, además de tareas de fresado, reparación de losas y ampliación de la plataforma de viraje en cabecera 20.

“Una vez finalizada, la nueva pista permitirá operar vuelos internacionales de gran capacidad, incluso en simultáneo, y abrirá la puerta a nuevas rutas directas desde Rosario hacia destinos estratégicos”, agregó Alvarado.

Sustentabilidad y eficiencia energética

Desde el gobierno provincial subrayaron que la intervención incorpora criterios de sostenibilidad ambiental: los materiales demolidos se reutilizan para estabilización, se instalan luminarias LED que optimizan el consumo energético y se emplean técnicas de fresado y hormigonado que reducen residuos.

Además, el nuevo sistema de balizamiento incluirá transformadores de alta eficiencia, lo que permitirá mejorar la seguridad operativa con un menor impacto ambiental.

Con estas obras, Santa Fe apuesta a consolidar al Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” como una de las terminales más modernas del país y un motor de desarrollo estratégico para Rosario y la región.

