La Capital | La Ciudad | Nación

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Según datos del Ministerio de Salud de la provincia, las partidas de medicamentos esenciales disminuyeron un 72 % menos y los oncológicos se redujeron el 56 %

21 de octubre 2025 · 16:27hs
Recorte en salud: durante todo el año Nación no envió preservativos ni anticonceptivos inyectables a las provincias.

Marcelo Bustamante

Recorte en salud: durante todo el año Nación no envió preservativos ni anticonceptivos inyectables a las provincias.

El feroz recorte del gasto público implementado por la gestión de Javier Milei impactó de lleno en los hospitales públicos y centros de salud. De acuerdo a información del Ministerio de Salud de la provincia, en lo que va del año, Nación no envió a las provincias insumos básicos de la canasta de salud reproductiva como preservativos o anticonceptivos inyectables. Tampoco, test de embarazo. Las partidas con insumos básicos para el funcionamiento de centros de salud (como analgésicos, antiácidos, antianémicos, antiasmáticos, antibióticos, anticonvulsivos, antiespasmódicos) se redujeron un 72 por ciento y más de la mitad de las solicitudes de medicación oncológica fueron rechazadas.

Los datos surgen de un informe de distribuido por la cartera sanitaria santafesina que destaca la inversión realizada por el gobierno provincial para hacer frente a la disminución en la entrega de medicamentos imprescindibles para el funcionamiento de hospitales y centros de salud.

En este sentido, destaca que la estrategia de compras centralizadas iniciada en 2024, el gobierno provincial realizó procesos de licitación pública que permitieron alcanzar ahorros promedio del 83 % respecto del valor del mercado. Concretamente, asegura, en los últimos dos años permitieron comprar por $ 35.660 millones, lo que hubiese costado más de $ 209.230 millones.

>> Leer más: La tendencia de no usar preservativo en relaciones sexuales enciende la alarma en equipos de salud

La estrategia, impulsada por los ministerios de Salud y de Economía, "surge de la planificación sanitaria y en respuesta al escenario de disminución y discontinuidad de los envíos nacionales, que afectan diversos programas", advierte el informe.

Medicamentos esenciales

El caso más ilustrativo de la situación es la restricción del Programa Remediar, encargado de distribuir medicamentos esenciales a las provincias, entre otros, analgésicos, antiácidos, antianémicos, antiasmáticos, antibióticos, anticonvulsivos, antiespasmódicos, antihistamínicos, antiinflamatorios, broncodilatadores, cardiovasculares, corticoides, ginecológicos, hipoglucemiantes orales, productos oftalmológicos, sales de rehidratación oral y vitaminas.

En lo que va del año, a los centros de salud llegaron un 72 % menos de tratamientos. Se pasó de 2.061.422 de fármacos distribuidos el año pasado a 574.060 en los diez primeros meses de 2025. En contraposición, Santa Fe adquirió 5.527.625 tratamientos, por un valor de $ 7.402.907.990,56, con un ahorro promedio del 87 % respecto del precio de venta al público.

“Cada peso que logramos ahorrar se traduce en un Estado provincial que cuida a los santafesinos, con planificación y compras transparentes”, señaló la ministra de Salud de la Provincia, Silvia Ciancio.

En esa línea, agregó que la semana pasada se realizó “la licitación más grande en la historia del sistema provincial para asegurar previsibilidad en el abastecimiento de medicamentos esenciales”. Fuero 195 productos farmacéuticos, con un presupuesto oficial de 18.473 millones de pesos, en la que participaron 28 oferentes.

“En los nueve procesos de licitación que ya adjudicamos este año tuvimos 154 oferentes. Eso habla de la confianza en la Provincia y la efectividad de esta estrategia de compra”, afirmó. En lo que va del año, la provincia adjudicó más de $ 27.900 millones en medicamentos, con precios muy por debajo del valor de venta al público, que hubiesen demandado un gasto superior a los $ 167.000 millones.

>> Leer más: Los casos de sífilis crecieron un 42% en 5 años y las autoridades encienden el alerta

Por eso, sumado a lo que no se gastó en 2024, las compras centralizadas de la provincia permitieron un ahorro total de $ 173.570.620.698.

Medicamentos oncológicos

Otros claros ejemplos son los envíos de medicación oncológica, que registraron un 56,6 % de rechazo de Nación a las solicitudes presentadas (1.674 de 2.956). Para garantizar los tratamientos, se compraron 62 productos farmacéuticos por $ 951.733.085, con un ahorro del 92 %.

“Esta política marca un salto de calidad en la gestión pública, en un escenario complejo. Junto al gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia decidimos no esperar y actuar con planificación y responsabilidad para que ningún santafesino interrumpa su tratamiento; en un trabajo con el ministro Pablo Olivares para contar con los recursos necesarios y administrarlos de manera eficiente”, afirmó la ministra de Salud.

En esta línea señaló también que entre enero y septiembre de este año, Nación envió un 40 % menos de medicamentos inmunosupresores que se utilizan para los tratamientos de pacientes que fueron trasplantados, y que la provincia cubrió con recursos propios asignando $ 2.260.676.237. “Se trata de una medicación vital, ya que evita que el sistema inmune rechace el órgano implantado”, explicó, al señalar que actualmente 543 santafesinos dependen de ese tratamiento.

Los insumos para salud sexual y reproductiva, son otro rubro sensible. Ciancio aseguró que “en lo que va del año, Nación no envió preservativos, anticonceptivos inyectables ni test de embarazo, y solo recibimos 385.560 comprimidos de anticonceptivos orales. Nos hicimos cargo destinando casi $ 2.800 millones y además logramos una compra con un 66 % de ahorro promedio”.

La distribución de medicamentos, también planificada

Tal como se había anticipado a comienzos de este año, como parte de la política de medicamentos, se licitó la operación logística para la distribución provincial, que permitirá optimizar los tiempos de entrega y asegurar la llegada de medicamentos a cada centro de atención primaria, a cada Samco y a los hospitales de mayor complejidad.

Su implementación será gradual, con una primera etapa que alcanzará 50 puntos de la provincia. “Con eficiencia y decisión sostenemos una política pública clave: que los medicamentos lleguen a todos los efectores de la provincia, a tiempo y con transparencia”, remarcó Ciancio y destacó que: “Nos preparamos para poder dar este paso que representa un salto de calidad en Santa Fe, en un contexto complejo, pero en el que defendemos la salud pública con compras eficientes y sin corrupción”.

Noticias relacionadas
Aeropuerto de Rosario avanza en su nueva pista

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance

Largas colas en el consulado español en Rosario para obtener la ciudadanía 

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

El Registro Civil de Rosario estará abierto, sábado y domingo para la entrega del DNI.

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Sin clases hoy y mañana en la UNR. El paro es en protesta porque el Gobierno nacional se niega a aplicar la ley de financiamiento universitario

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Ver comentarios

Las más leídas

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Lo último

Tmbúes vivió su jornada del Octubre Rosa con emoción y compromiso

Tmbúes vivió su jornada del Octubre Rosa con emoción y compromiso

Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento

Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

En el complejo Fonavi donde este lunes fue asesinado Maximiliano Gómez, de 20 años, en 2022 y 2023 fueron acribillados cuatro amigos de entre 14 y 16 años
Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Por Martín Stoianovich

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo
Política

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo

Un inspector municipal fue detenido tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa
Policiales

Un inspector municipal fue detenido tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales
Información General

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario
La Ciudad

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025
La Ciudad

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Anuncio inminente de la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine

Anuncio inminente de la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine

Ovación
Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

La polémica reflexión de Jurgen Klopp sobre los argentinos: Crecieron en una casa sin ventanas

La polémica reflexión de Jurgen Klopp sobre los argentinos: "Crecieron en una casa sin ventanas"

Bernardi vuelve a ser técnico de Newells: cómo fue su etapa anterior

Bernardi vuelve a ser técnico de Newell's: cómo fue su etapa anterior

Policiales
Un inspector municipal fue detenido tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa
Policiales

Un inspector municipal fue detenido tras amenazar a un abogado en un audiencia imputativa

Le robaron la moto del Club Provincial y cuando se enteró, ya la habían recuperado

Le robaron la moto del Club Provincial y cuando se enteró, ya la habían recuperado

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos

Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos

La Ciudad
Cumbión del Paraná: tras un fin de semana histórico, la fiesta de la cumbia anuncia nueva fecha
La Ciudad

Cumbión del Paraná: tras un fin de semana histórico, la fiesta de la cumbia anuncia nueva fecha

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Milei reacomodará el gabinete tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo
Política

Milei "reacomodará" el gabinete tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo

Bessent sobre Argentina: No queremos otro Estado fallido en América Latina
Política

Bessent sobre Argentina: "No queremos otro Estado fallido en América Latina"

CyberMonday, una apuesta a movilizar las ventas
Economía

CyberMonday, una apuesta a movilizar las ventas

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon
Policiales

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva
Información General

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan
Política

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan

Rumores sobre cambios en el gabinete: ¿se va Werthein y entra Santiago Caputo?
Política

Rumores sobre cambios en el gabinete: ¿se va Werthein y entra Santiago Caputo?

El Banco Central oficializó el swap con EEUU por u$s 20.000 millones: cómo es la letra chica
Política

El Banco Central oficializó el swap con EEUU por u$s 20.000 millones: cómo es la letra chica

Día de la Madre: el comercio en Rosario mostró señales frías

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Día de la Madre: el comercio en Rosario mostró señales frías

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo
POLICIALES

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 
POLICIALES

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí
POLICIALES

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles
La Ciudad

La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles

El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación
La Ciudad

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros
Información General

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

Newells: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas