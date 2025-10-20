Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen de la Costanera Central

La Policía de Investigaciones capturó este lunes en la zona oeste a P.I. de 33 años, sospechoso del asesinato de Lucas Cicarelli

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al segundo sospechoso por el homicidio de Lucas Martín Cicarelli. El hombre arrestado es apuntado, junto a otro joven, por el crimen ocurrido en la zona de la Costanera Central de Rosario. La familia de la víctima prepara una movilización para reclamar justicia.

El hecho se dio el domingo por la madrugada en la zona de Moreno y la barranca del río Paraná. Cicarelli estaba con su novia sobre la baranda de la barranca y dos hombres armados intentaron asaltarlo. En el forcejeo, el joven de 30 años cayó hacía el vacío y murió . Quien relató todo a la policía fue su pareja. Minutos después del hecho, los oficiales detuvieron a un sospechoso, Luis Rodrigo F., de 39 años, y este lunes cayó P.I. de 33 años.

La detención de hoy se dio mientras la policía realizaba tareas de inteligencia para dar con el paradero de P.I. ubicado en la zona de Garibaldi al 6000, en la zona oeste de Rosario . Hasta allí se dirigieron los uniformados y dieron con el acusado en la vía pública. El aprehendido fue derivado a la sede de la PDI en la zona sur de Rosario.

La Fiscalía Regional Nº 2 de Rosario confirmó que la audiencia imputativa se realizará el miércoles en el Centro de Justicia Penal. Además, la investigación a cargo de la fiscal Agustina Eiris avanza con la toma de declaración a los testigos.

"Quiero justicia para mi hijo"

La investigación por la muerte de Lucas Martín Cicarelli, ocurrida al domingo a la madrugada en la costa central cuando cayó por la barranca, continúa bajo carátula de homicidio doloso en ocasión de robo. Por el hecho hay dos detenidos.

“Hoy quiero justicia para mí hijo. Quiero que agarren a todos los culpables y paguen, no puede ser que maten y sigan como si nada”, pidió la madre de la víctima en una publicación en redes sociales. El detenido será llevado a audiencia imputativa el próximo miércoles.

Zulma, la madre de Lucas, realizó un conmovedor posteo en redes sociales. “Hace poco finalizó el día de la madre. A la mañana me despierta la policía buscando a los padres de Lucas Martín Cicarelli, al darnos a conocer nos dice que a mí hijo Lucas lo habían matado”, contó la mujer y agregó: “Lucas siempre fue chico sano, trabajador, bueno, amable, luchador, preocupado por ayudar a su familia. Crio a su hija más grande desde los 2 meses porque la madre no se quiso hacer cargo, nosotros siempre estuvimos con él”, continuó la madre del joven. “No hay palabras para describir el dolor por culpa de dos malvivientes”.

“Hoy quiero justicia para mí hijo. Quiero que agarren a todos los culpables y paguen, no puede ser que maten y sigan como si nada”, reclamó Zulma. Luego, en diálogo con medios de comunicación, adelantó que realizarán una marcha para pedir justicia. “Quiero que toda la gente de Rosario que pueda y esté en mi situación o comprenda lo que se siente que por favor nos acompañe. A ver si de alguna manera podemos poner un freno a esto”, pidió la madre de Lucas.