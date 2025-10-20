La Capital | Policiales | crimen

Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen de la Costanera Central

La Policía de Investigaciones capturó este lunes en la zona oeste a P.I. de 33 años, sospechoso del asesinato de Lucas Cicarelli

20 de octubre 2025 · 12:52hs
P.I. detenido por el crimen de Cicarelli

P.I. detenido por el crimen de Cicarelli, en Moreno y el río Paraná

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al segundo sospechoso por el homicidio de Lucas Martín Cicarelli. El hombre arrestado es apuntado, junto a otro joven, por el crimen ocurrido en la zona de la Costanera Central de Rosario. La familia de la víctima prepara una movilización para reclamar justicia.

El hecho se dio el domingo por la madrugada en la zona de Moreno y la barranca del río Paraná. Cicarelli estaba con su novia sobre la baranda de la barranca y dos hombres armados intentaron asaltarlo. En el forcejeo, el joven de 30 años cayó hacía el vacío y murió. Quien relató todo a la policía fue su pareja. Minutos después del hecho, los oficiales detuvieron a un sospechoso, Luis Rodrigo F., de 39 años, y este lunes cayó P.I. de 33 años.

La detención de hoy se dio mientras la policía realizaba tareas de inteligencia para dar con el paradero de P.I. ubicado en la zona de Garibaldi al 6000, en la zona oeste de Rosario. Hasta allí se dirigieron los uniformados y dieron con el acusado en la vía pública. El aprehendido fue derivado a la sede de la PDI en la zona sur de Rosario.

>> Leer más: Robo y homicidio en la costa central: Quiero justicia para mi hijo, pidió la madre de la víctima

La Fiscalía Regional Nº 2 de Rosario confirmó que la audiencia imputativa se realizará el miércoles en el Centro de Justicia Penal. Además, la investigación a cargo de la fiscal Agustina Eiris avanza con la toma de declaración a los testigos.

"Quiero justicia para mi hijo"

La investigación por la muerte de Lucas Martín Cicarelli, ocurrida al domingo a la madrugada en la costa central cuando cayó por la barranca, continúa bajo carátula de homicidio doloso en ocasión de robo. Por el hecho hay dos detenidos.

“Hoy quiero justicia para mí hijo. Quiero que agarren a todos los culpables y paguen, no puede ser que maten y sigan como si nada”, pidió la madre de la víctima en una publicación en redes sociales. El detenido será llevado a audiencia imputativa el próximo miércoles.

Zulma, la madre de Lucas, realizó un conmovedor posteo en redes sociales. “Hace poco finalizó el día de la madre. A la mañana me despierta la policía buscando a los padres de Lucas Martín Cicarelli, al darnos a conocer nos dice que a mí hijo Lucas lo habían matado”, contó la mujer y agregó: “Lucas siempre fue chico sano, trabajador, bueno, amable, luchador, preocupado por ayudar a su familia. Crio a su hija más grande desde los 2 meses porque la madre no se quiso hacer cargo, nosotros siempre estuvimos con él”, continuó la madre del joven. “No hay palabras para describir el dolor por culpa de dos malvivientes”.

>> Leer más: Asalto a mujer policía: le robaron el arma, un chaleco balístico y ropa oficial

“Hoy quiero justicia para mí hijo. Quiero que agarren a todos los culpables y paguen, no puede ser que maten y sigan como si nada”, reclamó Zulma. Luego, en diálogo con medios de comunicación, adelantó que realizarán una marcha para pedir justicia. “Quiero que toda la gente de Rosario que pueda y esté en mi situación o comprenda lo que se siente que por favor nos acompañe. A ver si de alguna manera podemos poner un freno a esto”, pidió la madre de Lucas.

Noticias relacionadas
El crimen de Mijail, cuyo juicio comenzó este jueves, ocurrió en enero de 2022 en el barrio Godoy. 

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

El kiosco del barrio Santa Lucía donde fue atacado en agosto de 2023 un comerciante y albañil. (Google Street View)

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

Victorio Benjamín Echavarría: una de las víctimas de los crímenes por los que dos mujeres fueron condenadas por su participación en la logística del ataque.

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Familiares de Ivana Garcilazo en la audiencia preliminar al juicio por el crimen. Estas auduiencias duelen porque hay que revivir todo, dijeron.

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Lo último

Facultades de Medicina del país repudian jornada antivacunas en Diputados

Facultades de Medicina del país repudian jornada antivacunas en Diputados

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel

Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Fiscalía analiza la posible participación de cuatro sospechosos en el ataque ocurrido contra el Hospital Clemente Álvarez el jueves pasado

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura
Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel
La Ciudad

Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel

Dejó un puesto gerencial para crear su marca de chipás artesanales

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Dejó un puesto gerencial para crear su marca de chipás artesanales

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario

La lapidaria frase de Trump: Argentina no tiene dinero, están muriendo
Política

La lapidaria frase de Trump: "Argentina no tiene dinero, están muriendo"

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación
Policiales

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Ovación
Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán
Ovación

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

La pasión por el futsal, un motor que une a jóvenes en recuperación de adicciones

La pasión por el futsal, un motor que une a jóvenes en recuperación de adicciones

Policiales
Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura
Policiales

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen de la Costanera Central

Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen de la Costanera Central

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

La Ciudad
Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel
La Ciudad

Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: Los salarios no entienden de elecciones

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: "Los salarios no entienden de elecciones"

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios
La Ciudad

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos
Ovación

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello
Policiales

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder
El Mundo

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado
Política

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Por Lucas Vitantonio
Ovación

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario
Información General

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar
Economía

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja
Información Genereal

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido
Policiales

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania
Información General

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial
Información General

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná
La Región

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones
Política

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones

Santa Fe avanza con un proyecto para enseñar educación financiera en todas las escuelas
Política

Santa Fe avanza con un proyecto para enseñar educación financiera en todas las escuelas

Robo de película en el Louvre: el asombroso y audaz golpe de 7 minutos que dejó vacía una sala histórica
El Mundo

Robo de película en el Louvre: el asombroso y audaz golpe de 7 minutos que dejó vacía una sala histórica

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España
Política

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia
La Ciudad

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia