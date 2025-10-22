La Capital | La Ciudad | colegio

El Colegio Español deberá suspender las clases este jueves al mediodía por el acto de Milei

La institución cerrará sus puertas debido al fuerte operativo policial que se prepara para la llegada del presidente a Rosario, quien realizará el cierre de campaña en las escalinatas del parque España

22 de octubre 2025 · 14:22hs
Milei cierra la campaña en el Parque España.

Milei cierra la campaña en el Parque España.

El presidente Javier Milei llega este jueves a Rosario para cerrar la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo. El mandatario acompañará a los candidatos de La Libertad Avanza en un acto en el Parque España, lo que produjo inconvenientes en el normal dictado de clases en el colegio que funciona en el lugar, que decidió suspender la actividad para el turno tarde.

En un escueto comunicado emitido por el equipo directivo del Colegio Parque de España, las autoridades señalaron con una anticipación de menos de 24 horas que este jueves la actividad en la institución educativa "finalizará a las 12.20".

El aviso llegó luego de que los directivos del colegio recibieran la notificación de las fuerzas de Seguridad, que plantearon un operativo desde las primeras horas de la tarde por el cierre de campaña por parte del presidente de la Nación, Javier Milei.

Según la web oficial de la institución, el turno tarde era destinado a "la formación integral de los diferentes lenguajes artísticos, apostando a fortalecer la expresión y comunicación, así como el desarrollo de la sensibilidad estética y la educación del movimiento". Además aclaran que la asistencia a estos talleres es de forma opcional tanto para los estudiantes de primaria como para los niños del jardín.

Milei cerrará la campaña en Rosario

El presidente Javier Milei encabezará el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Rosario, el jueves a las 19, en el parque España. Aún no trascendió si el evento será al aire libre o en el auditorio del complejo.

La visita presidencial tendrá como eje respaldar a la lista de candidatos a diputados nacionales por Santa Fe, encabezada por Agustín Pellegrini, y consolidar la presencia libertaria en la provincia en el tramo final hacia las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

El Gordo Dan, del riñón libertario en redes sociales, confirmó que vendrán a la ciudad "las Fuerzas del Cielo", la tropa digital que comanda Santiago Caputo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1979720817954132285&partner=&hide_thread=false

Un cierre con peso simbólico

El desembarco de Milei en Rosario no es casual. El jefe del Estado ya había elegido la ciudad en momentos clave de su carrera política. En febrero de 2021, como parte del tridente de Avanza Libertad junto a José Luis Espert y Luis Rosales, encabezó un acto en las escalinatas del Parque de España. Y en noviembre de 2023, en la recta final del balotaje frente a Sergio Massa, protagonizó una caravana multitudinaria que culminó con un discurso a metros del Monumento a la Bandera.

>>Leer más: La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario

El paso de Milei por Rosario será fugaz, con un contacto directo con la militancia y un encuentro con los aspirantes a una banca en Diputados. La actividad se enmarca en el sprint final de campaña, donde el oficialismo busca reforzar el voto libertario en el interior del país.

