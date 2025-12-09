Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez Lo halló un pescador desde la costa. Prefectura confirmó que se trata de un hombre del cual todavía no se conoció su identidad 9 de diciembre 2025 · 13:59hs

Un hombre que pescaba en la costa del río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez denunció el hallazgo de un cadáver flotando en el agua. La Prefectura Naval confirmó que se trata de un cuerpo humano pero todavía no fue identificado.

El hallazgo ocurrió pasadas las 11.30 del martes en la costa villagalvense. Un pescador que estaba en la zona de la Ribera y Lavalle notó la presencia de un cuerpo y de inmediato dio aviso a la policía.

Voceros policiales indicaron que ante la denuncia arribó al lugar un móvil y también agentes de la Prefectura Naval. En ese marco se confirmó que se trataba de un cuerpo humano sin vida.

Por el momento pudo confirmarse que se trata de un hombre pero no trascendió la identidad de la persona fallecida ni su edad aproximada. Tampoco se conocieron posibles causas del deceso ni si había alguna búsqueda puntual en la zona.