La Capital | Información General | WhatsApp

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?

Cientos de usuarios hicieron oír en redes sus quejas sobre una particular situación que se viene registrando en la aplicación. ¿Actualización o error en el sistema? Cómo solucionarlo

6 de octubre 2025 · 11:15hs
Usuarios denunciaron errores en el envío de contactos a través de WhatsApp

Usuarios denunciaron errores en el envío de contactos a través de WhatsApp

En los últimos días, uno de los temas de conversación fue el extraño funcionamiento de WhatsApp. En redes, muchos usuarios advirtieron errores en el envío de contactos y se preguntan si se trata de un error de la aplicación o una nueva regla de funcionamiento.

El problema denunciado es totalmente inusual. Resulta que, al intentar compartir contactos desde la agenda del teléfono a otra persona con la que se chatea, los datos compartidos llegan vacíos al destinatario, lo que quita la posibilidad de acceder a cualquier información útil, incluyendo la más importante: el número de teléfono.

Esta condición estaría afectando tanto a dispositivos Android como Apple, aunque la mayoría de las quejas se registraron por parte de los usuarios de Iphone. Algunos especialistas han advertido que el motivo puede relacionarse con fallos en la sincronización entre la agenda del dispositivo y la aplicación, errores en los permisos de acceso a contactos o un bug en las versiones más recientes de la aplicación.

Esta situación dificulta el normal funcionamiento de WhatsApp ya que el envío de contactos es uno de los servicios más utilizados dentro de la aplicación. Es por esto que los usuarios esperan que se normalice pronto esta función.

>>Leer más: WhatsApp: las tres funciones de seguridad para que nadie mire tus datos

Qué hacer si los contactos se mandan vacíos por WhatsApp

Lo cierto es que esta problemática es bastante reciente y desde WhatsApp no hubo ninguna comunicación oficial refiriéndose al respecto. No obstante, especialistas compartieron algunos consejos para implementar que podrían llegar a funcionar en algunos casos.

Lo primero que se recomienda es actualizar la aplicación de manera que funcione en su última versión, ya que estas suelen contemplar más fallas y se encuentran mejor optimizadas. Otra de las medidas que pueden tomar los usuarios tiene que ver con la revisión de los permisos de acceso a contactos por parte de la aplicación, paso fundamental para sincronizar los contactos del teléfono con los de WhatsApp.

También se puede chequear que los números de teléfono se encuentren guardados con el prefijo internacional correspondiente, en tanto esto facilita la lectura del contacto por parte del dispositivo. En casos más extremos, se puede desinstalar y reinstalar la aplicación, aunque para esto es preciso asegurarse de tener los chats guardados para no perder información importante.

Se espera que, si la falla persiste, desde WhatsApp se comuniquen con sus usuarios y les hagan saber los pasos específicos a seguir.

Noticias relacionadas
Anmat prohibió productos para el cabello por falta de inscripción sanitaria

Anmat prohíbe distintos productos para el cabello

Anmat inhabilitó la venta, publicidad y distribución en todo el territorio nacional de varios productos de limpieza de una marca 

Anmat prohíbe una marca de productos de limpieza

Como se desarrollará la ciudad esta semana y los feriados que quedan hasta fin de año

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases

Conoce todo lo que dejó el sorteo de este domingo 5 de octubre

Quini 6: millonario pozo vacante luego del sorteo de este domingo

Ver comentarios

Las más leídas

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Lo último

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata

Juan José Campanella produce un documental sobre la masacre de Flores

Juan José Campanella produce un documental sobre la masacre de Flores

Refuerzan el entramado institucional de Granadero Baigorria con reuniones de formación

Refuerzan el entramado institucional de Granadero Baigorria con reuniones de formación

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?

A menos de un mes de las elecciones legislativas, el análisis del Colegio de Corredores inmobiliarios sobre el mercado de inmuebles y la inestabilidad cambiaria

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?
Día de la Parálisis Cerebral: Wenceslao Moreno, el médico rosarino que desafió su condición

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Día de la Parálisis Cerebral: Wenceslao Moreno, el médico rosarino que desafió su condición

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste
Policiales

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes
Información General

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Central le ganó un partido clave a River y es el puntero de la tabla general

Central le ganó un partido clave a River y es el puntero de la tabla general

Ovación
Gallardo: Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla también es sancionado
Ovación

Gallardo: "Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla también es sancionado"

Gallardo: Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla también es sancionado

Gallardo: "Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla también es sancionado"

Señales para 2026: Franco Colapinto, lo único positivo de Alpine en Singapur

Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur

Malcorra vuela en Central: Es la primera vez que me ovacionan, agradezco el cariño

Malcorra vuela en Central: "Es la primera vez que me ovacionan, agradezco el cariño"

Policiales
La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste
Policiales

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

La Ciudad
El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?
La Ciudad

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?

Día de la Parálisis Cerebral: Wenceslao Moreno, el médico rosarino que desafió su condición

Día de la Parálisis Cerebral: Wenceslao Moreno, el médico rosarino que desafió su condición

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos
La Ciudad

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Milei tras la salida de Espert: El cambio es más importante que cualquiera de nosotros
Política

Milei tras la salida de Espert: "El cambio es más importante que cualquiera de nosotros"

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos
LA CIUDAD

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

Fiscales y defensores juraron la nueva Constitución y se abre una nueva etapa en Santa Fe
Politica

Fiscales y defensores juraron la nueva Constitución y se abre una nueva etapa en Santa Fe

Qué es el efecto lápiz labial: los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis
Información General

Qué es el "efecto lápiz labial": los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis

El gobierno de Milei sigue en déficit

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno de Milei sigue en déficit

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura
La Ciudad

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste
La Ciudad

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento
La Ciudad

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento

Clara García: Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro

Por Javier Felcaro
Política

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario
La Ciudad

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario

Mariano Grassi: La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva

Por Patricia Martino

Economía

Mariano Grassi: "La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva"

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita
La Ciudad

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos
Policiales

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde
La Ciudad

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña
Policiales

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Policiales

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura