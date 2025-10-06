¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?

Cientos de usuarios hicieron oír en redes sus quejas sobre una particular situación que se viene registrando en la aplicación. ¿Actualización o error en el sistema? Cómo solucionarlo

En los últimos días, uno de los temas de conversación fue el extraño funcionamiento de WhatsApp . En redes, muchos usuarios advirtieron errores en el envío de contactos y se preguntan si se trata de un error de la aplicación o una nueva regla de funcionamiento.

El problema denunciado es totalmente inusual. Resulta que, al intentar compartir contactos desde la agenda del teléfono a otra persona con la que se chatea, los datos compartidos llegan vacíos al destinatario, lo que quita la posibilidad de acceder a cualquier información útil, incluyendo la más importante: el número de teléfono.

Esta condición estaría afectando tanto a dispositivos Android como Apple , aunque la mayoría de las quejas se registraron por parte de los usuarios de Iphone. Algunos especialistas han advertido que el motivo puede relacionarse con fallos en la sincronización entre la agenda del dispositivo y la aplicación, errores en los permisos de acceso a contactos o un bug en las versiones más recientes de la aplicación.

Esta situación dificulta el normal funcionamiento de WhatsApp ya que el envío de contactos es uno de los servicios más utilizados dentro de la aplicación. Es por esto que los usuarios esperan que se normalice pronto esta función.

Qué hacer si los contactos se mandan vacíos por WhatsApp

Lo cierto es que esta problemática es bastante reciente y desde WhatsApp no hubo ninguna comunicación oficial refiriéndose al respecto. No obstante, especialistas compartieron algunos consejos para implementar que podrían llegar a funcionar en algunos casos.

Lo primero que se recomienda es actualizar la aplicación de manera que funcione en su última versión, ya que estas suelen contemplar más fallas y se encuentran mejor optimizadas. Otra de las medidas que pueden tomar los usuarios tiene que ver con la revisión de los permisos de acceso a contactos por parte de la aplicación, paso fundamental para sincronizar los contactos del teléfono con los de WhatsApp.

También se puede chequear que los números de teléfono se encuentren guardados con el prefijo internacional correspondiente, en tanto esto facilita la lectura del contacto por parte del dispositivo. En casos más extremos, se puede desinstalar y reinstalar la aplicación, aunque para esto es preciso asegurarse de tener los chats guardados para no perder información importante.

Se espera que, si la falla persiste, desde WhatsApp se comuniquen con sus usuarios y les hagan saber los pasos específicos a seguir.