Causa Casco: "No hay posibilidad de que no fueran partícipes", dijo el juez que votó en disidencia

En tanto el juez Paulucci votó en disidencia y optó por la condena a prisión perpetua de Álvarez, Zorzoli y Díaz, y la pena de seis años de prisión a Benítez, Acosta, Greiner, Guerrero, Gysel, Hernández, Silva y Juárez. Mientras que para Contino, Belkis, Murúa, Síscaro, Escobar y Crespo votó la absolución por el beneficio de la duda.

Mala instrucción

En una charla con el periodista José Maggi, en el programa Trascendental de LT8, el magistrado brindó adelantos sobre los fundamentos de su fallo, que se conocerán el 25 de septiembre. Al ser crítico con la etapa inicial de la investigación Paulucci puntualizó en el fiscal provincial Guillermo Apanowicz, quien estuvo a cargo de la causa en octubre de 2014. "Fue una muy mala instrucción que se inició en la Justicia provincial, después la causa pasó a la Justicia Federal y en este tipo de investigaciones, cuando las cosas no se aclaran rápido y las medidas no se toman rápido y precisas, comienzan a perderse cosas", indicó el magistrado.

"Un testigo civil que vivía en frente de la comisaría y ofreció su video para ver qué había pasado ese día, y ese video acá no llegó. Lo que dijo el testigo es que nunca lo pasaron a buscar, que había hablado con el fiscal", contó el juez en relación a una posible prueba que nunca se puso a disposición de la causa. "Ese video era importante, podía mostrar cuándo ingresó Casco en la comisaría 7ª, y cómo se fue si se fue, caminando o de otra manera, o si nunca se vio salir a Casco de ahí", agregó.

Discusión de base

Para Paulucci hay una "gran discusión de base" en relación a las distintas hipótesis de lo ocurrido con Franco Casco y está relacionada al día en que sucedieron los hechos. Teniendo en cuenta que la versión policial asegura que Casco fue detenido el 7 de octubre de 2014, mientras que la hipótesis acusatoria sostiene que fue un día antes, el juez analizó: "Yo interpreté que la versión oficial es falsa. Me remití al día anterior, cuando él (Franco Casco) sale de la casa de su tía hacia la estación de trenes para irse a Retiro donde lo esperaba el padre, de acuerdo a la comunicación telefónica que está en la causa y le dice al padre que lo espere en Retiro".

Además de cuestionar el día en que según la versión policial se concretó la detención, Paulucci apuntó a los motivos de ese procedimiento. "La pregunta es por qué lo detuvieron si no estaba haciendo nada ilegal, ya ahí está todo mal, no se puede detener a una persona en la calle si no está haciendo nada ilegal, por portación de cara, portación de gorrito o portación de color de piel", consideró.

"Si vamos a creer que el día 7 lo detuvieron en la forma que dice el personal policial, bueno, entonces hay que creer todo lo que dijo el personal policial y terminamos en una absolución", sostuvo. Y agregó: "Si vamos a creer lo que yo interpreté por los elementos que voy a decir en los fundamentos, el día 6 lo detuvieron ilegalmente".

Siniestro

El magistrado puntualizó también en el lugar en el que Franco Casco estuvo detenido dentro de la comisaría 7ª, el cuarto conocido en ese ambiente como "la jaulita". "Ese lugar es siniestro, de un metro por uno y medio y no tiene nada. No había silla, no había agua, inodoro, nada. Un lugar cerrado que tenía rejas pero tapada con una capa para que nos e viera lo que pasaba ahí adentro", contó.

En ese marco es que Paulucci basó su voto condenatorio a los policías Álvarez, Zorzoli y Díaz. "Fueron para mí los que lo detuvieron, lo llevaron, estuvieron a cargo de las torturas, que empieza al haberlo dejado en esa jaula, de los golpes, la desaparición y el homicidio", analizó. "No hay posibilidad de que no fueran partícipes", indicó.

Los detenidos

Según distintos testimonios que integran la investigación en ese lugar eran alojadas las personas detenidas por averiguación de antecedentes, donde a su vez eran sometidas a golpizas. Parte de se contexto de violencia institucional que explicaron los acusadores fue construido a partir de la declaración de las personas que estaban detenidas en la comisaría 7ª al momento del paso de Casco por esa seccional.

Esas declaraciones fueron cuestionadas durante el debate por la defensa de los policías. Sobre ese punto Paulucci analizó: "Con el criterio de algunos defensores de que a los presos no se les puede creer, cuando esos mismos defensores defiendan a algún preso y me quieran convencer de que dicen la verdad, ¿yo les voy a poder creer con ese criterio defensivo de que a los presos no se les puede creer?". "A mí me da vergüenza escuchar esas palabras", sostuvo.