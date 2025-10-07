La Capital | Ovación | Newell's

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Cristian Fabbiani se mantiene sin sustento en el cargo, tras la catastrófica derrota con Boca, y Newell’s pasó de fijarse en la clasificación a prestar atención al descenso

Rodolfo Parody

7 de octubre 2025 · 06:10hs
Fabbiani deja la Bombonera y se coloca la capucha. Nada que protegiera de la goleada que sufrió Newell's.

Hay imágenes que hablan por sí solas. La de los jugadores de Newell’s retirándose de la Bombonera rumbo al micro con rostros serios, algunos sin atinar siquiera a responder que no querían hablar ante el requerimiento de la prensa. La de Cristian Fabbiani, caminando sin expresar síntomas de la terrible derrota sufrida frente a Boca y saludando con un “chau” que fue repitiendo a su paso, hasta recibir la palmada de un colaborador.

Cuando el colectivo emprendió la marcha, junto a la puerta salida del gimnasio xeneize por donde debieron transitar los futbolistas hasta llegar al colectivo que los trasladaría a Rosaario, permanecía en soledad Jerónimo Gómez Mattar.

De remera y pantalón corto, tan afectado por la goleada como sus compañeros, se quedó en Buenos Aires, debido a que fue convocado para una nueva semana de entrenamiento con el seleccionado argentinos sub-17, que se prepara para el Mundial de Qatar de noviembre. Aguardaba que lo acompañen para instalarse en Ezeiza.

Los juveniles de Newell's son víctimas

Más allá de que fue un hecho circunstancial, puntual, Gómez Mattar y su entorno compusieron la escenografía del desamparo en el que se encuentra Newell’s. Desprotegido. Especialmente el volante y Facundo Guch, Ignacio Liberato, a quien Fabbiani hizo debutar en medio de la hecatombe, Jerónimo Russo y otros jóvenes, víctimas de una realidad que los excede y de la que no tienen responsabilidad.

Facundo Guch forcejea con Rodrigo Battaglia. El juvenil de Newell's debe jugar en un contexto complejo.

Facundo Guch forcejea con Rodrigo Battaglia. El juvenil de Newell's debe jugar en un contexto complejo.

Un presente caótico que los atraviesa con dureza y que continuará, al menos hasta la última fecha del Clausura, porque no se vislumbra que algo vaya a cambiar. Es que la realidad futbolística es pésima y Fabbiani anticipó, luego del 0 a 5 en la Bombonera: “Hasta diciembre voy a seguir. Sumado a que la comisión directiva, en sus últimos dos meses al frente del club, tampoco considera removerlo del cargo.

“Para los pibes, es tremendo lo que se vive, la presión”, contó hace un par de años un exfutbolista de Newell’s, hoy en otro club, sobre lo insoportable que era jugar en un ambiente asfixiante, consecuencia de los malos resultados. Porque lo que pasa ahora, no es ninguna novedad.

Las incorporaciones, ni salto ni sostén

Las malas campañas se repiten y los jugadores que se fueron incorporando no le dieron un salto de calidad ni representaron un sostén para los que recién emergen de las inferiores. Quizás por eso, porque no rinden, se haya deslizado que algunas de las incorporaciones serían desplazadas del plantel por determinación de la dirigencia.

“Comer mierda” y “hay que volver a lo de antes, tirarse de cabeza a la pelota” son frases de ocasión que expresó el entrenador, tras la humillante goleada, que no le llegan al futbolista si no existe convencimiento de cuál es la idea de juego y de la propuesta.

Luciano Lollo y Víctor Cuesta dejan el césped de la Bombonera, golpeados por la caída.

Luciano Lollo y Víctor Cuesta dejan el césped de la Bombonera, golpeados por la caída.

Y ahora más que nunca quedó en evidencia que no les consigue transmitir fibra y espíritu combativo. Con 5 fechas por delante, la clasificación a cuartos de final se encuentra a una distancia mucho más grande que los 5 puntos que le lleva Argentinos, último que ingresa a la fase final y al que visitará dentro de dos jornadas.

El descenso, tema urgente

Con un conjunto en picada, que padeció 5 derrotas en los últimos 7 partidos, incluido el de la eliminación de Copa Argentina, y que recibió 12 goles en las últimas 4 presentaciones, otra tabla es la que merece toda la atención: la anual que define el segundo descenso. Porque, ¿cuál es la garantía de que no corra riesgos en el medio de semejante descontrol?

Solo tiene margen para no sufrir por la pésima campaña de Aldosivi, penúltimo en la tabla anual y que por el momento desciende porque el último, San Martín de San Juan, está perdiendo la categoría por la otra tabla, la del promedio.

Cristian Fabbiani alienta a sus futbolistas durante la aplastante derrota ante Boca por 5 a 0.

Cristian Fabbiani alienta a sus futbolistas durante la aplastante derrota ante Boca por 5 a 0.

Newell’s le lleva 8 puntos a Aldosivi, con 15 por jugarse. Entremedio hay otros conjuntos comprometidos. Pero si, como parece, la Lepra podrá zafar, la próxima temporada será un calvario, sin un mínimo margen de error para la futura comisión directiva. Equivocarse será fatal. En esta situación límite dejaron al equipo.

Por eso, por la actual temporada y por la siguiente, cada punto que la Lepra rescate tendrá un valor enorme, empezando de local con Tigre y siguiendo con Argentinos en La Paternal, Unión en el Parque, Huracán en Parque Patricios y Racing en el Coloso. No le queda otra hasta el final del torneo que sumar lo que sea.

En diciembre termina todo

Tarea complicada a llevar adelante por futbolistas muy cuestionados, con varios que saben que en diciembre se irán, una dirigencia que está esperando el fin del mandato y un entrenador que no consigue ninguna reacción del equipo y también partirá en diciembre.

“Tengo fuerzas para seguir. En diciembre veremos”, declaró Fabbiani. Ya no habla de de que hay que respetarle su contrato, que finaliza a fines de 2026. Sabe que ninguna fuerza política que aspira a conducir el club lo tiene en cuenta.

Este ciclo, de la dirigencia, Fabbiani y el plantel tiene fecha de vencimiento. El final se acerca. El estado es preocupante.

