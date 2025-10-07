Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

El diputado y exministro de Economía de Santa Fe, Walter Agosto, alertó que el proyecto del gobierno nacional implica un recorte del 95% en infraestructura

Que el presupuesto nacional de Javier Milei no tiene en cuenta la obra pública para 2026 no es ninguna novedad, lo que sí llama la atención son los números que lo demuestran. El diputado provincial y exministro de Economía de Santa Fe, Walter Agosto , analizó el impacto y dijo que "los fondos alcanzarían apenas para hacer siete kilómetros de ruta”.

El exministro de Omar Perotti opinó sobre la drástica caída en los fondos nacionales para infraestructura : “El presupuesto nacional prevé para Santa Fe solo el 5% de lo que había en 2023. Eso significa la virtual desaparición de la obra pública nacional en la provincia" .

Agosto consideró que “el gobierno provincial debe hacer un reclamo enérgico ante el Congreso” y advirtió que “si el presupuesto se aprueba como está, será profundamente discriminador para Santa Fe”.

El legislador también alertó sobre la falta de avales nacionales para proyectos de obra pública con financiamiento externo ya aprobados por la Legislatura santafesina. “Esos proyectos requieren que la Nación otorgue garantías para poder acceder al crédito. Pero el presupuesto 2026 solo contempla un aval , el del acueducto biprovincial , y deja fuera al resto. Es otra muestra del perjuicio para Santa Fe”, indicó en UNO 106.3 .

“Es un presupuesto inverosímil. Plantea un crecimiento del 5% o 6% para una economía que está estancada y al borde de la recesión. Propone además un dólar a 1.423 pesos para fines del año próximo, cuando hoy ya supera los 1.500” dijo y agregó que “es un proyecto que carece de realidad y que perjudica gravemente a Santa Fe”.

El gobernador Maximiliano Pullaro ha reclamado insistentemente que el Estado nacional se haga cargo de las reparaciones necesarias en las rutas nacionales que atraviesan el territorio santafesino, o que de lo contrario le permita al gobierno provincial hacerse cargo de las tareas. "En 20 meses de gestión se comió el activo vial: las rutas se gastan y más temprano que tarde va a haber que intervenirlas con muchos pero muchos recursos", sostuvo el gobernador en su momento.

76296683.jpg El ex Ministro de Economía de Santa Fe, Walter Agosto, analizó el recorte para Santa Fe en el presupuesto nacional

Más recortes

Uno de los puntos más críticos señalados por Agosto tiene que ver con las partidas destinadas al financiamiento de las cajas de jubilaciones no transferidas.

“Santa Fe es una de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas al sistema nacional, por lo que el presupuesto debe contemplar los fondos para sostenerlas. Pero lo que prevé este proyecto son montos 50% menores en términos reales respecto a 2025, y 75% inferiores a los del presupuesto 2023”, explicó. “Con esta perspectiva —agregó— es muy difícil que lleguen recursos para la Caja santafesina”.

Darla vuelta

Consultado sobre las chances de modificar el proyecto, el diputado sostuvo que “todavía hay margen para revertirlo”. “Dependerá del debate político revertir esta situación”, agregó.

“El presupuesto se discutirá en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, luego en el recinto y finalmente en el Senado. Es una discusión política y el gobernador deberá liderar el reclamo, instruir a los legisladores santafesinos para que defiendan los intereses de la provincia”, subrayó.

“Si se aprueba tal como está, Santa Fe sufrirá un año muy complicado, con menos obra pública, menos inversión educativa y un financiamiento insuficiente para su Caja de Jubilaciones”, concluyó.

Hace dos semanas el presidente Milei presentó en cadena nacional el presupuesto y dio a conocer las proyecciones macroeconómicas. Espera un tipo de cambio mayorista de $1.423 y una inflación de 10,1 %. Además, se prevé un crecimiento del 5 %.

Las estimaciones para fin de 2025 fueron llamativas. Particularmente la del dólar, ya que el gobierno prevé un valor de $1.325 para diciembre próximo, cuando la cotización hoy es de $1.467. En materia de inflación, la cifra esperada es de 24,5 %.