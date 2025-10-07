La Capital | Economía | presupuesto

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

El diputado y exministro de Economía de Santa Fe, Walter Agosto, alertó que el proyecto del gobierno nacional implica un recorte del 95% en infraestructura

7 de octubre 2025 · 09:22hs
Con el presupuesto de Milei, Santa Fe solo podrá hacer siete kilómetros de ruta

gentileza

Que el presupuesto nacional de Javier Milei no tiene en cuenta la obra pública para 2026 no es ninguna novedad, lo que sí llama la atención son los números que lo demuestran. El diputado provincial y exministro de Economía de Santa Fe, Walter Agosto, analizó el impacto y dijo que "los fondos alcanzarían apenas para hacer siete kilómetros de ruta”.

El exministro de Omar Perotti opinó sobre la drástica caída en los fondos nacionales para infraestructura: “El presupuesto nacional prevé para Santa Fe solo el 5% de lo que había en 2023. Eso significa la virtual desaparición de la obra pública nacional en la provincia".

Agosto consideró que “el gobierno provincial debe hacer un reclamo enérgico ante el Congreso” y advirtió que “si el presupuesto se aprueba como está, será profundamente discriminador para Santa Fe”.

Presupuesto

El legislador también alertó sobre la falta de avales nacionales para proyectos de obra pública con financiamiento externo ya aprobados por la Legislatura santafesina. “Esos proyectos requieren que la Nación otorgue garantías para poder acceder al crédito. Pero el presupuesto 2026 solo contempla un aval, el del acueducto biprovincial, y deja fuera al resto. Es otra muestra del perjuicio para Santa Fe”, indicó en UNO 106.3.

“Es un presupuesto inverosímil. Plantea un crecimiento del 5% o 6% para una economía que está estancada y al borde de la recesión. Propone además un dólar a 1.423 pesos para fines del año próximo, cuando hoy ya supera los 1.500” dijo y agregó que “es un proyecto que carece de realidad y que perjudica gravemente a Santa Fe”.

El gobernador Maximiliano Pullaro ha reclamado insistentemente que el Estado nacional se haga cargo de las reparaciones necesarias en las rutas nacionales que atraviesan el territorio santafesino, o que de lo contrario le permita al gobierno provincial hacerse cargo de las tareas. "En 20 meses de gestión se comió el activo vial: las rutas se gastan y más temprano que tarde va a haber que intervenirlas con muchos pero muchos recursos", sostuvo el gobernador en su momento.

76296683.jpg
El ex Ministro de Economía de Santa Fe, Walter Agosto, analizó el recorte para Santa Fe en el presupuesto nacional

El ex Ministro de Economía de Santa Fe, Walter Agosto, analizó el recorte para Santa Fe en el presupuesto nacional

Más recortes

Uno de los puntos más críticos señalados por Agosto tiene que ver con las partidas destinadas al financiamiento de las cajas de jubilaciones no transferidas.

“Santa Fe es una de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas al sistema nacional, por lo que el presupuesto debe contemplar los fondos para sostenerlas. Pero lo que prevé este proyecto son montos 50% menores en términos reales respecto a 2025, y 75% inferiores a los del presupuesto 2023”, explicó. “Con esta perspectiva —agregó— es muy difícil que lleguen recursos para la Caja santafesina”.

Darla vuelta

Consultado sobre las chances de modificar el proyecto, el diputado sostuvo que “todavía hay margen para revertirlo”. “Dependerá del debate político revertir esta situación”, agregó.

“El presupuesto se discutirá en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, luego en el recinto y finalmente en el Senado. Es una discusión política y el gobernador deberá liderar el reclamo, instruir a los legisladores santafesinos para que defiendan los intereses de la provincia”, subrayó.

“Si se aprueba tal como está, Santa Fe sufrirá un año muy complicado, con menos obra pública, menos inversión educativa y un financiamiento insuficiente para su Caja de Jubilaciones”, concluyó.

Hace dos semanas el presidente Milei presentó en cadena nacional el presupuesto y dio a conocer las proyecciones macroeconómicas. Espera un tipo de cambio mayorista de $1.423 y una inflación de 10,1 %. Además, se prevé un crecimiento del 5 %.

Las estimaciones para fin de 2025 fueron llamativas. Particularmente la del dólar, ya que el gobierno prevé un valor de $1.325 para diciembre próximo, cuando la cotización hoy es de $1.467. En materia de inflación, la cifra esperada es de 24,5 %.

Noticias relacionadas
El Sindicato de la Carne Rosario intervino en febrero por los primeros despidos.

Protesta por 47 despidos en un frigorífico de Villa Gobernador Gálvez

Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.536, es decir, 9,3 puntos más respecto del REM previo.

Expectativas de mercado: la inflación no bajará del 2% y el crecimiento será menor al 4% para 2025

Scott Bessent y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron para avanzar en los detalles de la línea de swap.

Salvataje del Tesoro de Estados Unidos: Scott Bessent mantuvo un primer encuentro con Caputo en Washington

Mariano Grassi, vicepresidente y CEO de Grupo Grassi SA.

Mariano Grassi: "La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva"

Ver comentarios

Las más leídas

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Lo último

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque

La Voz Argentina: quiénes son los primeros semifinalistas y cuándo es la gran final

"La Voz Argentina": quiénes son los primeros semifinalistas y cuándo es la gran final

Cuándo juega la selección argentina: día y horario de los amistosos en Estados Unidos

Cuándo juega la selección argentina: día y horario de los amistosos en Estados Unidos

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?

Fue en el Hospital Cullen y permitió, con una técnica poco usual, ablacionar corazón, hígado y riñones de un solo paciente. Una intervención compleja de alta precisión

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?
Con el presupuesto de Milei, Santa Fe solo podrá hacer siete kilómetros de ruta
ECONOMÍA

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: Es un orgullo grande ser rosarino
La Ciudad

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: "Es un orgullo grande ser rosarino"

Rosario robustece su mística y celebra sus 300 años de historia mirando al futuro

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Rosario robustece su mística y celebra sus 300 años de historia mirando al futuro

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Por Mila Kobryn
La Ciudad

El día que Rosario celebró 200 años: cómo fueron los festejos en la ciudad en 1925

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia
Policiales

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

El show de Javier Milei: la ecléctica lista de temas que cantó el presidente 

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Ovación
Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newells está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

Newell's está desamparado y se encamina al final de un ciclo en un estado alarmante

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

Unión de Álvarez y Coronel Aguirre se preparan para disputar el Torneo Regional Amateur

Policiales
Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia
Policiales

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Dos ladrones asaltaron a una taxista en la zona norte

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

La Ciudad
Javkin en el acto del Tricentenario: Volvió Rosario, lista para ser la capital del interior
La Ciudad

Javkin en el acto del Tricentenario: "Volvió Rosario, lista para ser la capital del interior"

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: Es un orgullo grande ser rosarino

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: "Es un orgullo grande ser rosarino"

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

Días primaverales en Rosario, antesala de un fin de semana pasado por agua

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole
La Ciudad

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?
La ciudad

¿Cómo sigue la nena que tuvo un accidente cerca de las vías del tren en Rosario?

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto
La Ciudad

Rosario: suben en dólares los precios de los departamentos y los alquileres pegan un nuevo salto

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás
La Región

Comenzó el bacheo de la ruta 33 tras un amparo judicial en Chabás

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?
La Ciudad

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?

En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena
Política

En pleno escándalo por Espert, Milei hizo un backstage de su recital en el Movistar Arena

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste
Policiales

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

Rosario se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública
La Ciudad

Rosario se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes
Información General

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases
Información General

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata
Información General

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca
Policiales

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?
Tecnología

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?

Señales para 2026: Franco Colapinto, lo único positivo de Alpine en Singapur
Ovación

Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur