"Es duro salir adelante, cuesta mucho", dice la madre de Jimi Altamirano a un año del crimen

Este jueves se cumple el primer aniversario del asesinato de Lorenzo "Jimi" Altamirano , raptado y baleado en la puerta del estadio de Newell's para dejar entre sus prendas un mensaje entre presos vinculados a la barra brava del club. Sus familiares y amigos desde un principio levantaron la voz para dejar en claro que la víctima no tenía nada que ver con ese trasfondo. A un año del crimen harán una concentración para continuar reclamando justicia en una causa que tiene a cuatro imputados. "La vida no es igual a como era antes", resumió Liliana, madre de "Jimi", en una charla con La Capital.

"Sentimos mucha impotencia, bronca y rabia. Ganas de tirar todo a la mierda, pero son cosas que no puedo explicar ni vale la pena decirlas. Pero no tendría que haber pasado esto" , cuenta Liliana hoy en una charla con La Capital, recordando cómo fue recibir la noticia del crimen de su hijo. Ese mismo día se había instalado como trasfondo del homicidio una disputa entre facciones de la barra brava de Newell's, una hipótesis que se instaló por el mensaje hallado entre las prendas de la víctima.

En ese contexto sus familiares y amigos sostuvieron que esos conflictos no tenía nada que ver con "Jimi", algo que luego fue confirmado por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. "Para dejarlo en claro tuvimos que desmentir todo eso porque se habían dicho mentiras. Yo hablé con el fiscal y se lo dije", cuenta Liliana. "Él no tenía nada que ver ni con el narcotráfico ni con Newell's, jamás había ido a la cancha y no le gustaban los partidos. Todavía no sé cómo vimos juntos la final de Argentina", agrega en relación a la final del Mundial 2022.

Liliana reconoce que para atravesar esta nueva etapa fue fundamental el acompañamiento de los amigos de su hijo, que incluso organizaron una colecta solidaria para colaborar con los gastos del sepelio. "Después del velatorio me hablaron, me preguntaron si podían venir a hacerme compañía. Siempre me mandan mensajes para saber cómo estoy o cómo me siento, me avisan que van a venir. Están con migo y me siento acompañada, son buenos chicos", asegura la mujer.

Con el paso del tiempo hubo avances en la investigación, tres personas fueron imputadas como autores o partícipes del crimen y un cuarto hombre, preso en la cárcel federal de Rawson, fue acusado como instigador. Todo con el trasfondo de una disputa entre facciones de Los Monos vinculadas a los negocios de la barra brava de Newell's, un contexto que alertó al círculo íntimo de la víctima. "Fue algo nuevo enterarnos de eso. Mi marido me decía que tenía miedo que tiroteen la casa, pero yo nunca tuve miedo. Porque sé que mi hijo no andaba en nada raro, que era un buen pibe, y que no se la van a agarrar con nosotros", recuerda Liliana.

Foto: Celina Mutti Lovera

Jimi había viajado en 2021 a Brasil, donde vivió se movió varios meses como mochilero y vivió del arte callejero. Un estilo de vida al que quería volver y que estaba en sus planes luego de regresar a Rosario a fines de 2022. En ese marco, mientras tanto, compartía todo lo que podía con su madre. "Siempre veíamos el noticiero al mediodía y él me decía que Rosario estaba cada vez más jodido y que se quería volver a Brasil", cuenta Liliana. "Yo miraba las cosas que pasaban y pensaba en esas familias, le decía a él que no me imaginaba pasar por ese sufrimiento. Pero no quería que se fuera", agrega.

Hoy solo quedan recuerdos. Hay ocasiones en que son amenos: "Cuando él estaba volviendo de Brasil todo el tiempo me mandaba mensajitos, me decía que ya estaba cerca. Cuando llegó acá fue todo llantos y abrazos. Lo extrañaba mucho". Pero a lo largo de este año todo se hizo cuesta arriba la mayor parte del tiempo. "Es muy jodido, muy triste. La pasamos muy mal. La vida no es igual a como era antes", cuenta Liliana y agrega que incluso comenzó a padecer problemas de salud relacionados a esta situación.

Como una forma de recordar a "Jimi", pero también para continuar exigiendo justicia, sus allegados realizarán este jueves una manifestación. Está convocada a las 17 en el cruce de 27 de Febrero y Oroño, cerca de la sala de ensayo donde compartió la última noche con sus amigos y también de donde lo asesinaron. "Recordamos a Jimi resistiendo en la calle que vio sus últimos momentos, porque volver a tu casa no debería costarte la vida", dice la convocatoria que difundieron en redes sociales.