"¿Era necesario matarlo?", preguntó la madre de un joven asesinado por la policía

“¿Eran necesarios dos tiros en el pecho? ¿Matarlo?”, le preguntó la madre de Maximiliano Agustín Barrionuevo a un policía mientras reconocía el cuerpo de su hijo en una camilla del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez. A Elba no le contaron demasiado sobre cómo fueron los últimos minutos de su hijo, quien aparentemente escapó de un control policial y fue asesinado de tres disparos en un pasillo ubicado en inmediaciones de Gálvez al 4300, en villa Banana , tras ser perseguido por los agentes. La respuesta de uno de los policías que actúo en el episodio a la pregunta de la madre resignada fue: “Era él o nosotros ¿Acaso mi vida no vale?”, dijo el oficial a la mujer.

Al llegar al cruce de Rueda y Lavalle la acompañante de Barrionuevo se arrojó del vehículo y los policías continuaron persiguiendo al joven hasta que la Honda Titán hizo una mala maniobra y derrapó en Lima entre Gálvez y Virasoro, un sector de villa Banana en el que se están realizando trabajos del Plan Abre.

Barrionuevo hizo pie y se largó a correr. Según la policía, en esas circunstancias extrajo un arma de fuego y se habría enfrentado con los uniformados para cubrir su huida por un pasillo de Gálvez al 4300 que tiene salida por 27 de Febrero. Intentó tomar hacia el bulevar y, siempre según la versión oficial, a pocos metros de llegar se detuvo y herido de muerte cayó al piso.

Desde allí Barrionuevo fue derivado al Heca en un patrullero del Comando Radioeléctrico que se había sumado a la persecución. El joven ingresó al centro asistencial poco antes de las 15 y allí falleció alrededor de las 18 producto de dos disparos recibidos en el pecho y un tercero en una pierna.

Según la información aportada por la Unidad Regional II, en el techo de una humilde vivienda frente a la cual cayó malherido Barrionuevo se encontró una pistola calibre 9 milímetros que ahora será peritada para saber si fue la usada por el joven muerto.

Respecto de la moto, los familiares de Barrionuevo dijeron la noche del martes en la puerta del Heca que el joven “se asustó porque no llevaba los papeles encima”. Y algunos testigos ocasionales de villa Banana sostuvieron haber observado escenas distintas.

“Yo estaba en casa cuando lo vi al chico que corría desesperado y escuché una banda de tiros. No sé, 20, 30. Y vi cómo se cayó. En eso me gritó que lo ayudara y cuando me acerqué me dijo algo que no entendí, no vi que tuviera ningún arma en la mano. Lo que sí los policías rodeaban el cuerpo y era cómo que buscaban a una persona, decían que a una chica (por quien acompañaba a la víctima). Creo que la detuvieron”.

Elba, la madre de Agustín, contó que “él era albañil, trabajaba haciendo changas con el padre y tenía la novia en villa Banana”. Además, admitió que “estuvo preso por portación de armas durante cuatro años y salió hace tres meses. No andaba en nada. Me contaron que la policía no lo quería llevar herido al Heca, pero una chica los obligó y lo llevaron. El nunca andaba armado, nunca”, dijo Elba. Un amigo del muchacho agregó: “La policía sabe cuándo mata o no, tenía dos tiros en el pecho y uno en la pierna, lo quisieron matar”.

Minutos más tarde la policía allanó la casa de la novia de la víctima y según la familia Barrionuevo, “sólo se llevaron el DNI de la chica porque él no tenía nada raro en la casa”, dijo su padre.