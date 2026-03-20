Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras

La Justicia investiga a los policías que usaron el arma de baja letalidad para reducir a un vigilador. La secuencia quedó registrada en video

Pasados seis meses desde la implementación de las pistolas Taser , la Justicia rosarina confirmó este viernes la apertura de una causa penal sobre una intervención con armas de baja letalidad que tuvo un final dramático. Un vigilador que había amenazado con prenderse fuego recibió un shock eléctrico y sufrió quemaduras gravísimas cuando cayó al piso.

El custodio de 36 años se encuentra internado desde hace una semana en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Lo trasladaron desde Provincias Unidas al 3200 , donde había ido a hacer un reclamo por una deuda salarial y terminó rodeado por agentes de las fuerzas de seguridad provinciales.

Los policías que recibieron la denuncia intentaron disuadir a Pablo O. mientras hablaba a los gritos por teléfono en una garita de planta alta de una empresa de transporte. Tres de ellos sufrieron lesiones leves a la hora de apagar las llamas en la zona oeste rosarina.

"¡No quiero 500.000 pesos! Quiero toda mi plata" , exclamó el vigilador mientras estaba atrincherado frente a un grupo de policías. En ese estado de desesperación tenía un bidón de combustible, un encendor y amenazaba con prenderse fuego si no le daban su dinero.

Mientras la mayoría de los policías estaba abajo de la garita, uno de ellos se acercó por atrás del custodio y le disparó con una pistola Taser. Un par de segundos después, las llamas cubrieron el cuerpo de la víctima mientras estaba tendida en el suelo.

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Pablo O. salió rodando por la puerta de la cabina y cayó por la escalera hacia la planta baja. El video de la secuencia completa comenzó a viralizarse en los días posteriores. Mientras tanto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) avanzó en la investigación y decidió revisar la carátula inicial de tentativa de suicidio en base a la evidencia recabada.

La Fiscalía Regional Segunda confirmó que la unidad de Homicidios Culposos tomó las primeras medidas para esclarecer el caso. A partir de la filmación y la intervención policial, la causa pasará al área de Violencia Institucional para despejar dudas en torno al uso del arma de baja letalidad antes del incendio.

¿Quién es el vigilador que amenazó con prenderse fuego?

Pablo O. era un empleado tercerizado en la empresa de transporte de Provincias Unidas y Garay. El dueño cuenta con los servicios de otra firma especializada en seguridad privada que actualmente sigue adelante con esa tarea en el establecimiento.

El propietario le confirmó a LT8 que el vigilador había ido a exigir dinero allí porque sus patrones le respondían. "Como no tenía forma de comunicarse, vino acá a reclamar. Aparentemente, en noviembre lo habían desvinculado", detalló.

Nicolás señaló que el custodio estuvo contra durante dos meses para la empresa de seguridad. Luego acotó: "Le debían la indemnización de ese período. Desconozco si trabaja en otro lugar".

El dueño recordó que tanto Pablo como los demás vigiladores enviados por la firma siempre cumplieron con su labor. "Son gente joven, con buena predisposición, siempre amable. Nunca tuvimos una diferencia. Es una lástima lo que ocurrió y la desesperación por cómo se dio todo", manifestó.

Un bidón de nafta, un encendedor y una pistola Taser

El vigilador ingresó a la empresa a las 11.30 de la mañana del viernes 13 de marzo. Según el relato del propietario, "se presentó con un bidón de nafta bajo el brazo" porque "lo habían echado y no lo habían indemnizado".

"Entró y le dijo a su compañero que baje de la garita del puesto de portería. Nosotros tenemos el servicio tercerizado, el reclamo vendría a ser para ellos", aclaró Nicolás. De hecho, después le entregó los documentos de todas las contrataciones a uno de los comisarios que intervino en el operativo.

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El procedimiento que incluyó la participación de bomberos y médicos duró al menos una hora y media. Después de la denuncia, la esposa de la víctima fue al lugar y ratificó que su pareja sólo quería asustar a su empleador pero finalmente todo se le fue de las manos.

La cuestión fundamental en torno al episodio es la causa del incendio adentro de la garita. "Lo que nosotros vimos es lo mismo que vieron ustedes, un momento de confusión que duró 15 o 20 segundos", señaló el empresario.

El titular de la firma de transporte remarcó que Pablo "estaba con el bidón y el encendedor en todo momento". De inmediato, acotó: "Si llegó a accionar el encendedor o no, no lo llegamos a ver. Los cables de las cámaras DVR se cortaron en ese momento y no pudimos recuperar nada todavía".