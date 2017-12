El suboficial Ariel Lotito, coordinador de la disuelta Brigada Operativa Judicial y uno de los principales investigadores de la banda de Los Monos , retomó su declaración esta mañana en la octava jornada del juicio a los acusados de integrar el grupo criminal, luego de que el jueves se difundieran más de 200 escuchas.









Ante una pregunta del fiscal Gonzalo Fernández Bussy sobre si conocía al acusado Ariel "Guille" Cantero como jefe de la banda, el policía sorprendió a todos al narrar la forma en la que lo conoció. Recordó que fue al colocar dos aires acondicionados en la casa de "Guille" en Granadero Baigorria, en una época en que realizaba trabajos de instalación de equipos en forma paralela a su actividad policial.









"Yo aparte de mi actividad como policía colocaba aires acondicionados. Me llamaron a un teléfono de Rubro 7 y fui a Pasco al 1000 de Granadero Baigorria. Tenía para colocar dos aires. Me atendió la señora Vanesa Barrios. Cuando estaba retirándome llegó al lugar. Lo reconocí. Me dijo: vos sos policía. Me mostró unos pájaros y me dijo que era amante de las aves. Hablamos de los pájaros, me contó que tenía un campito con un caballo. Estuvimos hablando de cosas de índole personal, eso fue entre 2009 y 2011", expresó esta mañana Lotito ante los jueces.