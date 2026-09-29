La Justicia ordenó la internación de Pity Álvarez durante 90 días tras su intento de fuga

La Justicia ordenó la internación de Cristian "Pity" Álvarez durante 90 días en una institución psiquiátrica , en medio del j uicio que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz ocurrido en 2018.

La medida surgió después de que el músico intentara escapar del Hospital Tornú, donde permanece internado tras sufrir una crisis hipertensiva. Con este nuevo panorama, las autoridades deberán evaluar si corresponde trasladarlo a un centro especializado en salud mental.

La resolución del Juzgado Civil 4 estableció que la internación debe durar el menor tiempo posible y dispuso controles periódicos para seguir la evolución del cantante. Además, el tribunal ordenó la designación formal de un defensor legal.

Este lune, Álvarez debía participar por Zoom de una audiencia correspondiente al juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. Mientras lo trasladaban desde la sala de internación hacia otro sector del Hospital Tornú para conectarse a la audiencia, el músico salió del establecimiento descalzo, encapuchado y a los gritos. Logró superar la seguridad del hospital y abandonó el lugar sin recibir el alta médica.

Un patrullero lo interceptó en la esquina y varias personas participaron del operativo para contenerlo y conseguir que regresara al hospital. Luego, la guardia psiquiátrica logró estabilizarlo y lo trasladó nuevamente a su habitación.

A partir de ese episodio, la Justicia dispuso nuevas medidas para evitar que el músico abandone el tratamiento. La resolución estableció que el director del establecimiento debe informar al juzgado cada 30 días sobre la evolución del paciente.

Además, si la internación supera los 90 días establecidos inicialmente, las autoridades sanitarias deberán comunicarlo formalmente a la Justicia para que evalúe la continuidad de la medida.

>> Leer más: Pity Álvarez protagonizó un choque contra un auto que cargaba nafta en una estación de servicio

Pity Álvarez habló con Moria Casán desde el hospital

Este martes por la mañana, horas después del episodio en el hospital y de la resolución judicial, Pity Álvarez mantuvo una comunicación en vivo con Moria Casán en su programa de televisión.

Durante la entrevista, el músico relató lo sucedido: "Me pasó que el lunes colapsé. No sé... Tengo tantas cosas en la cabeza que me agarró así, como un brote psicótico, y no me acuerdo de nada. Es como si tus ocho hijos te hablaran a la vez y no podés escucharlos a todos y te ponés medio loquito", explicó.

Álvarez también se refirió a su estado actual: "Ahora estoy bien, en una cama en un hospital. Si no me mienten, voy a poder salir hoy o mañana; estoy bien. Bajé en cuatro o cinco días. En realidad dormí como cinco o seis días, y hace tres días que no puedo dormir volviendo a pensar en las cosas que me vienen preocupando", sostuvo.

El músico vinculó su situación con el juicio que enfrenta: "Por la situación que vengo manejando con esto de mi juicio y también por las fechas que suspendí, videos que estoy haciendo, temas que estoy grabando. Si no fuera por esto del juicio, me va a explotar la cabeza. Voy a dejar una mancha en la pared que diga ‘arte’ y seguro algún boludo va a hacer cuadernos", agregó.

Durante la conversación con Moria, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados explicó que el lugar personal que ocupa la música: "Yo lo que necesito para estar bien es tener la tranquilidad de seguir con mi grupo. Es lo que más me gusta. Yo cuando hago música me transformo, aunque tengo mis días malos, como todos".

En otro momento de la entrevista, después de cantar algunas estrofas de "Me gustas mucho", Moria le preguntó cómo se encontraba: "Yo estoy en el mejor momento de mi vida. Cuando estuve en cana dejé de fumar pasta base, que era lo que me rompía las pelotas. Tal vez habrá estado bien estar un tiempito ahí. Y ahora veo las cosas con tanta claridad".