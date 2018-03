El fiscal de San Lorenzo Leandro Lucente, que investiga el crimen del dirigente sindical de la Uocra Juan Herminio Garcilazo durante el ataque a balazos en el que resultó herido su cuñado, Julio Galván, señaló hoy que "no está ni imputado ni comprobado que haya sido un crimen por encargo".

Por qué importa: Galván, quien logró refugiarse pero igual recibió dos balazos, es un estrecho colaborador del secretario general de la Uocra de Rosario, Carlos Vergara, quien el año pasado reemplazó al controvertido Juan Pablo "Pata" Medina al frente de la seccional La Plata del gremio, tras su detención por sospechas de "corrupción sindical".

vergara11.jpg Gustavo de los Ríos / La Capital

El móvil: En tanto el fiscal Lucente aclaró que se está en la búsqueda del presunto chofer de los imputados -que aún no está identificado- en declaraciones hoy al programa Trascendental, de La Ocho, también destacó que el móvil del crimen es "objeto de investigación. Lo que la Fiscalía imputó es que se trata de un crimen premeditado por al menos tres personas. Lo que no está ni imputado ni comprobado es que haya sido un crimen por encargo. Lo que se atribuye aquí es la premeditación, no el precio o la promesa remuneratoria".

balacera.jpg Silvina Salinas / La Capital



Qué pasó: Lucente brindó precisiones, basadas en testimonios recogidos, de cómo se produjo el ataque a balazos a los sindicalistas, ocurrido en la madrugada del lunes pasado en una vivienda de Puerto San Martín. "Julio Galván se aprestaba a viajar junto a Juan Garcilazo hacia La Plata cuando llegan estas dos personas, lo llaman, sale a la calle y allí abren fuego. Garcilazo fallece sobre la calzada".

El fiscal amplió que "el ataque contra Galván continuó, éste se resguardó en una cochera y le efectuaron un disparo en la zona toraco abdominal y en un tobillo. Los agresores huyen y a la carrera buscan disparar contra la concubina de Galván, que se había asomado a la puerta, y en la esquina fueron interceptados de un móvil del Comando Radioeléctrico que patrullaba la zona·".

El detalle: El funcionario judicial brindó luego una pista, cuya trascendencia también es objeto de investigación: "El utilitario rojo, cuyo conductor deja solos a los dos atacantes, fue visto desde la 1 de la mañana. Los estaban esperando, por eso digo que fue una cuestión premeditada".

crimenpuerto.jpg



Entrelíneas: Tras comentar que uno de los testimonios recogidos indicó que a Galván lo llamaron por su nombre de pila (Julio), Lucente resaltó que pese a trascendidos periodísticos "no hay ninguna cuestión que haga sospechar sobre un móvil relacionado con su actividad sindical. Por eso el móvil sigue siendo objeto de investigación".

El dato: El funcionario judicial puso énfasis al destacar que ninguna de las víctimas había recibido amenazas previas de algún tipo. Sí confió que el hijo de Galván las recibió. En las mismas le decían que lo conocían y que le iba a pasar lo mismo que a su padre. Hoy, el joven tiene custodia policial.