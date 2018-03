El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de Rosario, Carlos Vergara, que está afectado a la intervención de la delegación La Plata del gremio, se mostró sorprendido por el ataque a balazos en Puerto San Martín y aseguró que se trató de "un hecho de inseguridad más".





El gremialista se refirió al sangriento episodio ocurrido en la madrugada de ayer y que le costó la vida al trabajador de la construcción Juan Garcilazo y causó heridas Julio Galván, quien acompaña a Vergara en la intervención del gremio platense y que dirigía el detenido Juan Pablo Pata Medina.

En declaraciones al programa "Zysman 830", Vergara sostuvo: "Sin saber la verdad, tengo que decir que esto es un hecho de inseguridad y hay una equivocación. Me preguntan un montón de cosas, si sabía que podía pasar esto, que yo trabajo en La Plata. Tengo la cabeza con un montón de cosas, pero esto es un hecho de inseguridad más".









Vergara rememoró, de acuerdo a los detalles que se conocen del ataque, que la persona que disparó se acercó por detrás de las dos víctimas y dijo "Julio. Y los dos (Garcilazo y Galván) se dieron vuelta. Julio vive y el otro está muerto".

"Lamentablemente uno dice con quién ando yo, o puede haber gente molesta porque hago mi trabajo; soy bueno en lo que hago, no soy pedante; atiendo a los trabajadores, estoy para eso. Puede haber gente molesta, pero no de esa índole. Me llamó hasta gente del sindicato de La Plata y de distintas agrupaciones para ponerse a disposición de nosotros", agregó Vergara.

Vergara admitió que no sabía que había ocurrido en este caso. "No lo puedo explicar porque no se donde viene", añadió.