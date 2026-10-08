Derribaron dos búnkeres de barrio Industrial tras la nueva imputación a Fran Riquelme

El gobierno de Santa Fe hizo el segundo operativo en menos de una semana para inactivar puestos de venta de la banda en el noroeste de Rosario

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe derribó dos búnkeres de drogas el jueves 8 de octubre de 2026 en French al 2000. Ambos eran utilizados por la banda de Fran Riquelme.

Por segunda vez en una semana, la nueva investigación penal sobre la banda de Fran Riquelme derivó en un derribo de búnkeres . Una cuadrilla enviada este jueves por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe se encargó de la inactivación de dos puntos de venta de drogas del barrio Industrial , uno de los sectores donde operaba la organización.

Tres fiscales de Rosario asistieron al operativo para desmantelar construcciones precarias en French al 2000 . Los funcionarios habían pedido el cese de estado antijurídico en el marco de la causa referida a la asociación ilícita cuyo presunto jefe se encuentra preso en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.

Días atrás, el gobierno provincial llevó a cabo un procedimiento similar en el barrio Ludueña, otro sector del noroeste de la ciudad en el que funcionaba la red de microtráfico. De esta manera, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) apunta a prevenir que se reanude la comercialización estupefacientes , al igual que delitos asociados como las usurpaciones y balaceras.

La mención de Francisco Riquelme como organizador de grupos ilegales violentos no es novedosa en Rosario. De hecho, en mayo pasado recibió una de las 12 condenas a prisión perpetua por asesinatos y otros episodios registrados desde 2021 en el marco de la disputa por el control del negocio de la droga .

Unos meses después de aquella sentencia, el recluso fue imputado nuevamente como líder de una banda responsable de tres crímenes y un intento de homicidio. Además, la fiscal Marina Vigo confirmó que los delincuentes estuvieron involucrados en nuevas usurpaciones y amenazas calificadas con el fin de poder ampliar la red de puntos de venta.

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Según la funcionaria judicial, el modus operandi de la organización cambió cuando el jefe quedó preso en un penal bonaerense. Su hijo Ezequiel Riquelme fue identificado como uno de los líderes en el territorio. En tanto, el abogado Martín Fabio Castillo quedó detenido bajo sospecha de que era el nexo con Fran para triangular comunicaciones y transmitir las órdenes durante las visitas en Marcos Paz.

Foto: gobierno de Santa Fe.

Por su parte, el fiscal Diego Giro recordó que en septiembre imputaron a 18 personas para desbaratar la estructura montada por los delincuentes para continuar dedicados al narcomenudeo. A su vez, el secretario de Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira, advirtió que los búnkeres "eran centros de violencia" en el barrio Industrial y las zonas aledañas.

¿Cuántos búnkeres de drogas derribaron en Rosario?

Según fuentes oficiales, en Rosario ya se inactivaron 92 puntos de venta de drogas desde que se implementó la ley de microtráfico. Si se suman el resto de las localidades de la provincia, la cantidad de inmuebles asciende a 152 en casi tres años.

En este último caso, la fiscal Mercedes Banchio advirtió que la nueva investigación sobre el clan Riquelme fue compleja. "En este lugar tuvimos muchísimas personas aprehendidas en flagrancia, vendiendo estupefacientes, pero no trabajamos cada caso aisladamente sino que coordinamos con el doctor Giro cada una de esas aprehensiones para entender y para ver qué era lo que estaba sucediendo", explicó.

Foto: gobierno de Santa Fe.

A su vez, el trabajo del equipo especializado en microtráfico se desarrolló en articulación con pesquisas de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval) del MPA. Por este lado, Vigo recordó que la pesquisa permitió conectar un homicidio con otras denuncias de usurpaciones y amenazas para tomar el control de los búnkeres que finalmente fueron derribados por orden de la Justicia provincial.

A medida que avanzó la investigación, los fiscales establecieron que Ezequiel Riquelme desempeñaba un rol clave para sostener el negocio ilegal comandado por su padre desde la cárcel. El joven de 19 años fue detenido el 7 de agosto pasado en el barrio privado Condominios del Alto, sobre en Ingeniero Thedy al 100 bis. Se trata del mismo lugar donde la Justicia provincial había descubierto hace algunos años una vivienda del narcotraficante Esteban Alvarado. El departamento era utilizado por el policía Javier Makhat, condenado como parte de la organización.