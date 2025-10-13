Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña

La Fiscalía denunció que Lautaro Donaire estaba junto a un grupo de ladrones cuando le dieron una puñalada fatal en la espalda

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputó a tres personas por el crimen de un joven de 17 años en inmediaciones del barrio Ludueña. Fuentes oficiales plantearon este lunes que el adolescente estuvo involucrado en un robo previo a los sospechosos y luego lo mataron.

La hipótesis de la fiscal María de los Ángeles Granato ubica a Lautaro Donaire como parte de un grupo de ladrones que apareció en escena durante la venta de una bicicleta. Dos de los presuntos coautores quedaron bajo prisión preventiva por 90 días y el tercero fue liberado el último jueves bajo la condición del cumplimiento de algunas reglas de conducta.

De acuerdo a la evidencia reunida por las autoridades, la víctima fatal recibió una puñalada cerca del cruce de San Lorenzo y Matienzo , a pocos metros del paso a nivel sobre las vías del ferrocarril. Después de la agresión, los atacantes escaparon y el muchacho falleció unas horas más tarde en el Hospital Centenario.

Los investigadores del MPA afirman que Tomás F. había ido a vender una bicicleta a la esquina antes mencionada con dos acompañantes. Alrededor de las 20.30 del martes 23 de septiembre, Donaire y otras tres personas les arrebataron el vehículo, un teléfono celular y un segundo rodado .

En medio del intento de robo, Alexis P. sacó un arma blanca y atacó a uno de los supuestos ladrones. El adolescente sufrió una herida gravísima en uno de sus pulmones como consecuencia del puntazo. Ni bien advirtieron la situación, el muchacho de 23 años y los demás jóvenes salieron corriendo hacia el sur para acercarse a la calle Eva Perón.

Casi dos semanas después del asesinato, la Policía de Investigaciones (PDI) hizo siete allanamientos para esclarecer el caso, incluyendo una vivienda de Roldán. Entre las cinco personas detenidas después del secuestro de marihuana y municiones de distinto calibre, sólo una fue imputada.

La fiscal Granato cree que Tomás F. fue uno de los coautores del homicidio tras el robo de su celular TCL. De acuerdo a esta teoría, los maleantes también intentaron llevarse una bicicleta Top Mega rodado 26 con cuadro verde y negro, así como otra Gribom rodado 29 pintada de naranja y negro.

Frente a la evidencia y los testimonios presentados, la jueza Eleonora Verón liberó a Alexis P. y le impuso una prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de San Lorenzo y Felipe Moré, en la escena del crimen. Tampoco puede contactarse con familiares de la víctima durante 90 días. En cambio, Tomás F. y Eric A. continuarán tras las rejas por el mismo plazo.