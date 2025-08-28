Incendio intencional en zona oeste: un auto quedó destruido por el fuego El incidente sucedió este jueves a la mañana en Rouillón y Chubut. Las primeras informaciones indican que las llamas se iniciaron debajo del vehículo. 28 de agosto 2025 · 08:29hs

Foto: Maxi Klanjscek Aún ardiendo. Auto incendiado en zona oeste. Su dueño sospecha que fue intencional.

Este jueves a la mañana se registró otro incendio intencional de un automóvil que estaba estacionado en la calle. Todo sucedió alrededor de las 6.30 en Rouillón, entre Chubut y pasaje Machado, en la zona oeste de Rosario. No hubo heridos pero los daños en el coche fueron totales. No hubo riesgo de propagación.

Guillermo, el dueño del Chevrolet, le contó a LT8: “Me estaba preparando para ir a trabajar como todas las mañanas y cuando de pronto vi a través de la ventana las llamas. Bajé corriendo y atiné a tirar un poco de agua, pero fue imposible. Deben haber tirado algún líquido inflamable”.

El hombre aclaró que no tenía problemas con nadie, ni arrastra pleitos de vieja data. “Hace cuatro años que vivo acá. Lo único que hago es ir de mi casa al trabajo, no me meto con nadie. El auto siempre durmió en la puerta de casa. Jamás tuve problemas con los vecinos. El fuego prendió muy rápido y fue imposible apagarlo”, dijo.

auto incendiado01 Bomberos Zapadores trabajan sobre el auto incendiado en zona oeste. Foto: Maxi Klanjscek “Los bomberos trabajaron bastante para apagar el fuego. Hace poco, cerca de casa, también incendiaron un vehículo. Tal vez sean las mismas personas. Los bomberos me dijeron que alguien puso algo inflamable debajo de las ruedas. Gracias a dios, tengo seguro contra todo riesgo”, agregó.

