Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

El domingo arrancó con dos incendios de vehículos en distintos puntos de Rosario, que demandaron la intervención de dotaciones de Bomberos Zapadores de los cuarteles Oeste y Norte. En ninguno de los episodios se registraron personas heridas ni riesgo de propagación a viviendas linderas, aunque los daños materiales en los autos fueron importantes.

El primer hecho se registró a las 9.53 de la mañana en Ocampo al 5700 , en la zona oeste de la ciudad. Al arribar al lugar, personal del Cuartel Oeste constató que un automóvil Renault Clío se encontraba envuelto en llamas en su totalidad, detenido sobre la cinta asfáltica y orientado hacia el este. El vehículo, de color azul, no tenía dominio visible, carecía de motor y batería , aunque conservaba sus cuatro ruedas.

Según el parte oficial, no había personas intentando sofocar el fuego ni peligro de propagación a otros bienes. Los bomberos trabajaron con equipos de respiración autónoma (ERA) y una línea semirrígida para extinguir el incendio, tareas que se extendieron durante unos 40 minutos .

Las llamas provocaron daños totales : destrucción del habitáculo, rotura de cristales y parabrisas, derretimiento de ópticas, paragolpes, ruedas, mangueras y cables, además de la afectación completa de la pintura. En el lugar estuvo presente un hombre de 32 años, identificado como A. M., y personal policial del Comando Radioeléctrico.

El segundo incendio

Pocos minutos después, a las 10.11, se produjo un segundo incendio vehicular en avenida Génova al 8000, en la zona norte de Rosario. En este caso, el fuego afectó a un Volkswagen Golf 1.6, también de color azul y propulsado a nafta, que se encontraba dentro de una cochera. El incendio había sido sofocado inicialmente por vecinos con matafuegos, lo que evitó su propagación a otras propiedades.

A la llegada de los Bomberos Zapadores del Cuartel Norte, el foco ígneo ya estaba controlado, por lo que se realizaron tareas de enfriamiento utilizando una línea devanadera desde el móvil de intervención. El vehículo presentaba daños por llama directa en la cavidad motriz y ampolladuras en la pintura del capot. En el lugar se encontraba el propietario del auto, identificado como R., además de personal policial y la dueña de la cochera.