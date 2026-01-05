Después del incendio que conmovió a Rosario, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos
La pareja que perdió su vivienda y a 12 animales rescatados en un incendio logró reponer parte de lo perdido. "Me sorprende la solidaridad de la gente", dice Camila
5 de enero 2026·12:49hs
A casi una semana del incendio que destruyó por completo su casa en la zona oeste de Rosario y provocó la muerte de 12 animales rescatados, la familia afectada empezó a dar los primeros pasos para reconstruir su vida. Gracias a la colecta solidaria que se impulsó tras la tragedia, lograron reponer los electrodomésticos básicos que habían perdido en el siniestro.
"Me sorprende la solidaridad de la gente", contó Camila, dueña de la vivienda, quien había relatado entre lágrimas el impacto del incendio ocurrido en la madrugada de Año Nuevo a La Capital. La casa quedó inhabitable y el fuego arrasó con todo lo que había en su interior, desde muebles hasta una moto que estaba en el patio.
Según explicó, con el dinero recaudado pudieron comprar los electrodomésticos esenciales para volver a instalarse en el lugar. Sin embargo, todavía queda un paso clave para poder habitar la vivienda con mayor seguridad: la colocación de un portón nuevo.
Los deseos de colaborar trascendieron la ciudad. Fueron muchos los que donaron su granito de arena para volver a empezar. La joven recibió miles de mensajes en su teléfono celular y reconoce que todavía tiene "más de 600 sin leer".
El incendio conmocionó a la ciudad no solo por la magnitud de los daños, sino porque las víctimas fueron animales rescatados, muchos de ellos con discapacidades que les impidieron escapar. La historia generó una fuerte respuesta solidaria en redes sociales y entre vecinos.
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias CAMI.JULI.BERNA, a nombre de Camila Juliana Bernardi.
Uno de los aspectos más conmovedores del siniestro fue la muerte de los animales que vivían en la casa. De acuerdo con el testimonio de personas cercanas a la familia, los perros y gatos fallecidos eran animales rescatados, muchos de ellos provenientes de situaciones de abandono extremo.
Los bomberos constataron que el foco del incendio se originó en el sector del lavadero y que las llamas provocaron el colapso parcial del techo, la destrucción de electrodomésticos, mobiliario y una motocicleta que se encontraba en desuso. El dormitorio principal no presentó afectaciones directas, aunque el resto de la vivienda sufrió daños severos.
Según las primeras hipótesis de los vecinos, el fuego se habría iniciado de manera accidental, posiblemente a partir de un fuego artificial que prendió la media sombra del patio y se propagó rápidamente hacia el interior de la casa. Esta versión no fue confirmada oficialmente y la causa del incendio continuaba bajo investigación.
Noticias relacionadas
"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
Murieron 14 mascotas en un incendio que destruyó una vivienda en zona oeste
Al menos 47 muertos por un incendio en el bar de un centro de esquí en Suiza
Tragedia en Ámsterdam: un incendio destruyó una iglesia histórica en Año Nuevo