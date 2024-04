Crímenes de trabajadores: el domicilio que enlaza a Chuky Monedita con los detenidos

Una casa en un pasillo de Anchorena 1571 fue de alusión recurrente en la audiencia donde imputaron a los autores presuntos de la saga de crímenes de trabajadores que produjo una conmoción inédita en Rosario en marzo pasado. "Se va a hablar mucho de este domicilio", dijo el fiscal Patricio Saldutti. En esa dirección de Tiro Suizo, fracción conocida como Fuerte Apache, hace nueve días fueron detenidos dos chicos directamente implicados en los asesinatos. Uno de ellos es DNT , de 15 años, no punible, a quien ayer los fiscales le atribuyeron matar al taxista Héctor Figueroa el 5 de marzo, y cuatro días después a Bruno Bussanich , el empleado de la estación de servicio Puma de Mendoza al 7600. El otro chico detenido allí es Matías M., "Matute" , de 17 años.

La mujer que mataron allí el día de nochebuena de 2022 se llamaba Leonela Mailén Villalba y tenía 20 años. La nota publicada en este diario sobre el incidente revela que cuando fueron a buscar a la sospechosa del asesinato a un domicilio de Riobamba al 3800 encontraron 7 kilos de droga. El fiscal Gastón Avila que investigó ese homicidio les pasó el legajo a sus colegas por una referencia relevante. Se trataba del testimonio de una testigo que era amiga de la chica asesinada. Y que contó que un mes antes de que la mataran Leonela empezó a vender drogas en ese pasillo de la calle Anchorena. "Eramos vendedoras las dos. Yo estuve detenida cinco o seis años atrás y ahí la conocí a Brenda Pared y a su marido Chucky Monedita". Señalaba que ambos eran los responsables del bunker donde asesinaron a su amiga y que fueron quienes las contactaron a ambas para despachar drogas.

>>Leer más: Investigaban un crimen en Tiro Suizo y encontraron siete kilos de drogas en una casa

En la audiencia Saldutti leyó fragmentos de la declaración de la testigo directamente del legajo que decía haber trabajado para ellas en Barrio Acindar. "Después dejé de vender porque no quería ir presa". Sostuvo que Brenda tenía permiso para verlo a Chucky dos veces por mes en Piñero donde él estaba preso. "Brenda me pagaba para ir a visitarlo y llevarle comida. En una de las visitas me ofreció volver a vender".

Allí la testigo contó que Chucky no se comunicaba por whatsapp que es la aplicación de mensajería más usual sino por otra de Google. "Empezamos a vender ahí en la calle Anchorena. Allí estaba Tatú, un señor grande que nos cuidaba, y estaba consumido por las drogas. Mi comunicación con Chucky era por una aplicación que se llama Sure", declaró.

La mujer reveló que a las 8 de la noche del 24 de diciembre de 2022 la llamó Brenda Pared para decirle que habían matado a su amiga. Fue hasta el bunker y lo encontró allí un mensaje de Chucky. "Lo siento mucho flaca, yo te pago el velorio". La testigo remarcó que el lugar era gestionado por Chuky Monedita y Brenda Pared.

El 9 de abril pasado la policía allanó ese lugar por orden judicial a pedido de los fiscales que investigan la saga de crímenes de trabajadores. En el departamento apresaron a Matute M quien en un primer momento se identificó como Laureano Carrizo. Le secuetraron un I-phone y 250 mil pesos. Enseguida apresaron a DNT que tenía con él dos I-phone y 250 mil pesos en efectivo. Del lugar vieron salir a Natacha M, hermana de Matute, que fue detenida. Se realizó una requisa en el domicilio y secuestraron un cuaderno con anotaciones con nombres, montos y fechas.

Los defensores de Chuky Monedita, Gonzalo López Ocariz, y de Brenda Pared, Mariano Scaglia, sostuvieron con énfasis que no hay ningún vínculo que relacione a sus clientes con los detenidos, por fuera de las manifestaciones de DNT, cuyo testimonio impugnaron por haber sido tomado en condiciones impropias, dijeron, para un menor no punible. La jueza Paula Alvarez les fijó prisión preventiva por el rol que les adjudicaron los fiscales: autores ideológicos de la saga de asesinatos que hace 40 días paralizaron la ciudad.