El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

Los próximos días seguirían subiendo los registros, incluso con la posibilidad de chaparrones del domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una temperatura máxima de 25º en una jornada que estaría entre algo y parcialmente nublado.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del norte cambiando a moderados, un registro de 11º y cielo ligeramente nublado cambiando a algo nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 18º. Para la tarde se espera que esté parcialmente nublado con una máxima de 25º, bajando a 20º en la noche.

El sábado también la máxima estará en alza, con una marca que tocaría los 26º, y una mínima que podría crecer hasta los 15º. El cielo estaría mayormente nublado.

Para el domingo se pronostica otro aumento en la máxima para llegar a 27º, con 13º de mínima, aunque con algunas probabilidades de chaparrones durante toda la jornada.

El lunes estaría algo nublado y la temperatura estaría entre 29º y 15º.

El martes podría tener tormentas aisladas, con la máxima bajando a 22º y la mínima manteniéndose en 15º.

El miércoles estaría nublado, con los termómetros entre 22º y 11º.