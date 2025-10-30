El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

La Capital | La Ciudad | El tiempo

Los próximos días seguirían subiendo los registros, incluso con la posibilidad de chaparrones del domingo

30 de octubre 2025 · 23:14hs
Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una temperatura máxima de 25º en una jornada que estaría entre algo y parcialmente nublado.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del norte cambiando a moderados, un registro de 11º y cielo ligeramente nublado cambiando a algo nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 18º. Para la tarde se espera que esté parcialmente nublado con una máxima de 25º, bajando a 20º en la noche.

El sábado también la máxima estará en alza, con una marca que tocaría los 26º, y una mínima que podría crecer hasta los 15º. El cielo estaría mayormente nublado.

Para el domingo se pronostica otro aumento en la máxima para llegar a 27º, con 13º de mínima, aunque con algunas probabilidades de chaparrones durante toda la jornada.

El lunes estaría algo nublado y la temperatura estaría entre 29º y 15º.

El martes podría tener tormentas aisladas, con la máxima bajando a 22º y la mínima manteniéndose en 15º.

El miércoles estaría nublado, con los termómetros entre 22º y 11º.

