Cerúndolo no tuvo chances ante Sinner, que está en cuartos del Masters de París El italiano se impuso por 7-5 y 6-1, y el viernes enfrentará al estadounidense Ben Shelton 30 de octubre 2025 · 22:54hs

El italiano Jannik Sinner derrotó por 7-5 y 6-1 al argentino Francisco Cerúndolo en la tercera ronda del Masters de París para estirar a 23 su racha de victorias en canchas bajo techo y mantener sus posibilidades de recuperar el número uno del ranking.

El cuatro veces campeón de torneos de Grand Slam necesita coronarse en París para arrebatarle el primer puesto al español Carlos Alcaraz. El oponente de Sinner en los cuartos de final el viernes será Ben Shelton.

El estadounidense, quinto cabeza de serie, avanzó con una victoria 7-6 (6), 6-3 sobre el 12º preclasificado, el ruso Andrey Rublev, para asegurar su presencia en las Finales ATP, el torneo de fin de temporada en Turín, Italia, que reúne a los ochos mejores jugadores del año.

Sinner busca su quinto título del año y el 23º en total. Ganó un torneo ATP 500 en Viena el domingo pasado a pesar de sufrir calambres.

“Espero poder recuperarme físicamente, que es mi principal prioridad”, afirmó Sinner antes de su octavo partido contra Shelton, y añadió: “Hoy fue un gran partido y una gran actuación de mi parte”.