Lucas Hoyos reapareció en Newell's luego de 11 meses, pero no en primera sino en reserva

El arquero de 36 años superó una rotura de ligamento cruzado y participó del triunfo de la reserva, que clasificó a los octavos de final

Lucas Hoyos, entre los juveniles de Newell's que salieron a jugar contra Racing.

La reserva de Newell's finalizó la etapa clasificatoria consiguió el objetivo de clasificar a los octavos de final. Este jueves derrotó a Racing por 1 a 0 y quedó definido que Gimnasia y Esgrima será su rival en la fase final. Pero la gran novedad fue que en el arco estuvo Lucas Hoyos.

Hoyos se rompió el ligamento cruzado anterior el 26 de noviembre de 2024, durante el partido que Newell's le ganó a Independiente por 2 a 1 en el Coloso.

Desde ese momento inició una larga recuperación, siendo convocado para el penúltimo partido de Cristian Fabbiani al frente del plantel rojinegro, contra Tigre (1-1). Pero al final no fue ni al banco de suplentes.

Llegó Bernardi y Hoyos bajó a reserva

Con la salida de Fabbiani, Lucas Bernardi asumió de manera interina y, por lo visto, no tuvo en cuenta a Hoyos para el encuentro de este viernes contra Unión, aunque más no sea para ir al banco.

>> Leer más: Lucas Bernardi definió qué espera de Newell's para enfrentar a Unión y los partidos que vienen

Y no es todo, Hoyos fue bajado para que ataje en el partido que se disputó en Vella Vista y que Newell's ganó con gol de Joaquín Amadio, a los 17'.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsJuvenil/status/1983964352169582933&partner=&hide_thread=false No lo dejen patear



Golazo de Joaquín Amadio para darle la ventaja parcial a la reserva ante Racing. #TorneoProyección pic.twitter.com/n6ysOfqfEe — Newell's Juveniles (@NewellsJuvenil) October 30, 2025

Hoyos, de 36 años, tiene contrato con Newell's hasta el 31 de diciembre y su futuro parece lejos del Parque.

Con la victoria, la Lepra finalizó en la 6ª posición de la zona A y se cruzará en los cuartos de final con Gimnasia, 3º en la zona B.