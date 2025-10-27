La Capital | Policiales | Rafaela

Rafaela: comienza el juicio por el crimen de un joven apuñalado cuando se escondía entre pastizales

Nahuel Gaitán sufrió heridas en el abdomen y el corazón mientras intentaba ocultarse de un adversario. Un fiscal pide 16 años de prisión para el acusado

27 de octubre 2025 · 08:05hs
El juicio se extenderá una semana en los tribunales de Rafaela

El juicio se extenderá una semana en los tribunales de Rafaela, cabecera del departamento Castellanos.

Con un pedido de 16 años de prisión, este lunes comenzará en los tribunales de Rafaela el juicio oral al acusado del crimen de Nahuel Gaitán, quien fue atacado con una cuchilla cuando esperaba a un amigo que había ido a comprar estupefacientes. Estaba escondido entre unos pastizales para no encontrarse con el agresor, con quien tenía conflictos previos. Sufrió una lesión abdominal de tal gravedad que murió a los pocos metros en ese lugar, a la vera de un camino de tierra que conduce al asentamiento Villa del Parque.

Ese es el caso que el juez Javier Bottero analizará desde las 8 de este lunes en el marco de un debate público. El acusado es Cristian Montaña, de 29 años. El fiscal Martín Castellano, de la Fiscalía Regional 5, solicitó para él una condena a 16 años de prisión como autor del delito de homicidio.

>>Leer más: Rafaela: lo condenan a 22 años de prisión por abusos sexuales contra su pareja y dos hijas de ambos

El caso ocurrió entre las 21 y las 21.22 del lunes 3 de junio del año pasado. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, Gaitán había acompañado a un amigo a comprar estupefacientes pero se quedó escondido ante la presunción de que podía cruzarse con Montaña, de quien lo distanciaba un conflicto personal no especificado.

Descubierto

Al parecer Montaña se enteró de que Gaitán estaba en la zona y fue a buscar al muchacho de 21 años, al que encontró escondido en una zona de zona de pastizales y árboles bajos a la vera de un camino de tierra que conduce al asentamiento en el barrio Villa del Parque, al sudeste de esa ciudad cabecera del departamento Castellanos.

“Gaitán se quedó esperando a un amigo que había ido a comprar estupefacientes a ese asentamiento”, explicó el fiscal, y agregó que “no quería mostrarse porque sabía que en el lugar estaba el acusado, con quien tenía conflictos personales previos”.

Según pudo reconstruir la investigación, el acusado se enteró de que Gaitán estaba allí escondido y fue a buscarlo con la clara intención y voluntad de matarlo”. Con una cuchilla de entre 20 y 30 centímetros de largo le asestó una puñalada en la región abdominal. Esto le causó a la víctima una herida de tal gravedad que falleció minutos después a pocos metros de ese lugar, en el cruce de Río de Jaeiro y Juan Alvarez.

>>Leer más: Condenaron a los autores del doble homicidio en el bar La Amanecida de Frontera

Montaña está detenido y con prisión preventiva desde que ocurrió el hecho y la medida fue confirmada en mayo pasado por el juez Nicolás Stegmayer, quien rechazó un pedido de la defensa para que transite el proceso en libertad.

La grilla del juicio

En el juicio, el acusado contará con la representación de la Defensa Pública. Está previsto para este lunes que se expongan los alegatos de apertura de las partes. Luego comenzarán las declaraciones testimoniales, que seguirán el martes. Entre ellas, la de un testigo que pasaba caminando por la calle Río de Janeiro y escuchó un grito de dolor en el camino de ingreso al asentamiento. Momentos después salió Gaitán caminando, tocándose el abdomen.

Otro elemento de prueba citado en la acusación es la filmación de una cámara de vigilancia en la cual se ve a Gaitán caminando con dificultad, se cae, intenta levantarse y finalmente se desploma en el sitio donde falleció, a causa de un shock por la pérdida de sangre causado por una lesión en el pericardio y la cara interna del corazón.

Los alegatos de clausura están previstos para el jueves y, finalmente, la lectura del veredicto para el lunes 3 de noviembre.

Noticias relacionadas
La cocaína encontrada en la casa de zona oeste ya estaba dividida para ser vendida 

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con cocaína

En los allanamientos, efectivos de la Policía de Investigaciones secuestraron más de 70 envoltorios con cocaína.

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

El episodio se registró en la puerta de una escuela de Roldán.

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

El Heca fue custodiado por policías fuertemente armados en el playón de acceso al hospital luego de la balacera. 

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Ver comentarios

Las más leídas

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Lo último

El tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

El tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

La Libertad Avanza obtuvo cuatro bancas, Fuerza Patria tres y Provincias Unidas dos. Uno por uno, los diputados santafesinos

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe
Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: Milei puede tener un mandato tranquilo
POLITICA

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

En Santa Fe, casi 40% de la gente no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos
Política

En Santa Fe, casi 40% de la gente no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo
Información General

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe
Política

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Ovación
La oposición de Newells convocó a la unidad detrás de Lucas Bernardi y el equipo

Por Rodolfo Parody
Ovación

La oposición de Newell's convocó a la unidad detrás de Lucas Bernardi y el equipo

La oposición de Newells convocó a la unidad detrás de Lucas Bernardi y el equipo

La oposición de Newell's convocó a la unidad detrás de Lucas Bernardi y el equipo

El escándalo de un final que evitó otro Austin de Franco Colapinto y apuntaló al nuevo líder

El escándalo de un final que evitó otro Austin de Franco Colapinto y apuntaló al nuevo líder

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Policiales
Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Rafaela: comienza el juicio por el crimen de un joven apuñalado cuando se escondía entre pastizales

Rafaela: comienza el juicio por el crimen de un joven apuñalado cuando se escondía entre pastizales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con cocaína

La Ciudad
El tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %
Política

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %

Romina Diez: La Libertad Avanza es la alternativa, no hay escenario de tercios
Política

Romina Diez: "La Libertad Avanza es la alternativa, no hay escenario de tercios"

Balance positivo de Kicillof: De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno
Política

Balance positivo de Kicillof: "De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno"

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe
Política

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe

Scaglia: Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más
Política

Scaglia: "Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más"

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes
Política

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes

Estamos muy contentos, aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA
Política

"Estamos muy contentos", aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA

Elecciones: qué pasa si no fui a votar y de cuánto es la multa
Política

Elecciones: qué pasa si no fui a votar y de cuánto es la multa

Votó el 66 % del padrón, la cifra más baja desde el retorno de la democracia
politica

Votó el 66 % del padrón, la cifra más baja desde el retorno de la democracia

Las perlitas: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman
Información General

Las perlitas: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman

Santiago del Estero: el zamorismo arrasó la elección de gobernador
Política

Santiago del Estero: el zamorismo arrasó la elección de gobernador

Baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe
Política

Baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo
Información General

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior
La Ciudad

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros
Policiales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Javkin y la Boleta Única: Es más transparente, ágil y termina con las trampas
Política

Javkin y la Boleta Única: "Es más transparente, ágil y termina con las trampas"

Cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Scrabble, un deporte de la mente que en Rosario tiene un tricampeón mundial

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble, un "deporte de la mente" que en Rosario tiene un tricampeón mundial