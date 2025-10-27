Rafaela: comienza el juicio por el crimen de un joven apuñalado cuando se escondía entre pastizales

Nahuel Gaitán sufrió heridas en el abdomen y el corazón mientras intentaba ocultarse de un adversario. Un fiscal pide 16 años de prisión para el acusado

Con un pedido de 16 años de prisión, este lunes comenzará en los tribunales de Rafaela el juicio oral al acusado del crimen de Nahuel Gaitán, quien fue atacado con una cuchilla cuando esperaba a un amigo que había ido a comprar estupefacientes. Estaba escondido entre unos pastizales para no encontrarse con el agresor , con quien tenía conflictos previos. Sufrió una lesión abdominal de tal gravedad que murió a los pocos metros en ese lugar, a la vera de un camino de tierra que conduce al asentamiento Villa del Parque.

Ese es el caso que el juez Javier Bottero analizará desde las 8 de este lunes en el marco de un debate público. El acusado es Cristian Montaña, de 29 años. El fiscal Martín Castellano, de la Fiscalía Regional 5, solicitó para él una condena a 16 años de prisión como autor del delito de homicidio.

El caso ocurrió entre las 21 y las 21.22 del lunes 3 de junio del año pasado. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, Gaitán había acompañado a un amigo a comprar estupefacientes pero se quedó escondido ante la presunción de que podía cruzarse con Montaña, de quien lo distanciaba un conflicto personal no especificado .

Descubierto

Al parecer Montaña se enteró de que Gaitán estaba en la zona y fue a buscar al muchacho de 21 años, al que encontró escondido en una zona de zona de pastizales y árboles bajos a la vera de un camino de tierra que conduce al asentamiento en el barrio Villa del Parque, al sudeste de esa ciudad cabecera del departamento Castellanos.

“Gaitán se quedó esperando a un amigo que había ido a comprar estupefacientes a ese asentamiento”, explicó el fiscal, y agregó que “no quería mostrarse porque sabía que en el lugar estaba el acusado, con quien tenía conflictos personales previos”.

Según pudo reconstruir la investigación, el acusado se enteró de que Gaitán estaba allí escondido y fue a buscarlo con la clara intención y voluntad de matarlo”. Con una cuchilla de entre 20 y 30 centímetros de largo le asestó una puñalada en la región abdominal. Esto le causó a la víctima una herida de tal gravedad que falleció minutos después a pocos metros de ese lugar, en el cruce de Río de Jaeiro y Juan Alvarez.

>>Leer más: Condenaron a los autores del doble homicidio en el bar La Amanecida de Frontera

Montaña está detenido y con prisión preventiva desde que ocurrió el hecho y la medida fue confirmada en mayo pasado por el juez Nicolás Stegmayer, quien rechazó un pedido de la defensa para que transite el proceso en libertad.

La grilla del juicio

En el juicio, el acusado contará con la representación de la Defensa Pública. Está previsto para este lunes que se expongan los alegatos de apertura de las partes. Luego comenzarán las declaraciones testimoniales, que seguirán el martes. Entre ellas, la de un testigo que pasaba caminando por la calle Río de Janeiro y escuchó un grito de dolor en el camino de ingreso al asentamiento. Momentos después salió Gaitán caminando, tocándose el abdomen.

Otro elemento de prueba citado en la acusación es la filmación de una cámara de vigilancia en la cual se ve a Gaitán caminando con dificultad, se cae, intenta levantarse y finalmente se desploma en el sitio donde falleció, a causa de un shock por la pérdida de sangre causado por una lesión en el pericardio y la cara interna del corazón.

Los alegatos de clausura están previstos para el jueves y, finalmente, la lectura del veredicto para el lunes 3 de noviembre.