Dijo que en la reunión con los gobernador se pusieron de acuerdo "con matices sobre lo que necesita la Argentina en esta etapa"

Tras reunirse con veinte gobernadores en Casa Rosada, el presidente Javier Milei aseguró que "hay consenso absoluto" para avanzar en una reforma laboral, la cual apuntaría a otorgar derechos "para el sector informal, que no tiene ninguno", indicó.

En diálogo con A24, Milei calificó de "extremadamente positivo" el encuentro con los gobernadores, quienes se pusieron de acuerdo "con matices sobre lo que necesita la Argentina en esta etapa", sostuvo.

Dijo que "hay consenso absoluto" para reformar "un régimen laboral que está absolutamente anacrónico", ya que —según su análisis— hay que brindar derechos a "los que están en el sector informal, que no tienen ninguno".

"Los que quieren mantenerse en el viejo sistema lo pueden hacer, esto abre la posibilidad de que los que están en el segmento informal puedan ser formalizados. Solamente se ganan derechos de aquellos estaban afuera", remarcó.

>> Leer más: Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

Sobre los cuatro gobernador peronistas excluidos de la convocatoria, afirmó: "No podemos juntarnos con gente a la que dos más dos no les da cuatro".

En otro tramo de la entrevista anticipó que hará los cambios en su gabinete "cuando considere que sean necesarios", y sostuvo que va a buscar "actores que puedan ser interlocutores válidos ante la Cámara de Diputados, de Senadores y ante los gobernadores. Voy a evaluar cuál es el gabinete óptimo a la luz de conseguir esos resultados”.

Admitió además como "una posibilidad" que Santiago Caputo se sume en algún momento al gabinete, y confirmó que este viernes se reunirá con Mauricio Macri: “Nunca me pidió nada, pero me ha hecho sugerencias. Hay cosas que me gustaría que funcionen mejor y él tiene la llave", indicó.