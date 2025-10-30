La Capital | Ovación | Leones

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba en barrio Tablada

Leones FC, entidad presidida por Matías Messi, hermano de Lionel, se mostró en sociedad en el Gabino Sosa y con Víctor Zapata como DT ganó por 2 a 1

Juan Iturrez

30 de octubre 2025 · 20:57hs
Arrancó en primera. El Gabino Sosa fue escenario del primer amistoso que disputó Leones FC ante Central Córdoba de cara a la competencia que afrontará la próxima temporada en la C.

Todos muy atentos. Matías Messi (arriba, primero a la derecha). junto a Daniel Quinteros (abajo) y directivos de Leones  FC estuvieron en las plateas del Gabino Sosa.
Víctor Zapata mostró su chapa.  El técnico de Leones FC comandó el primer equipo ante Central Córdoba. El Chapa no se perdió ningún detalle de los movimientos  de sus jugadores.

Leones FC puso primera en el fútbol de AFA. La entidad comandada por Matías Messi (hermano de Lionel), quien estuvo en el Gabino Sosa, se mostró en sociedad en el primer partido amistoso oficial ante Central Córdoba tras confirmarse su incorporación para disputar la temporada 2026 de la Primera C.

El encuentro les sirvió a los dos cuerpos técnicos para el armado de los planteles que jugarán el próximo certamen en la cuarta categoría, donde además jugará Argentino, club de la zona norte de Rosario.

Leones FC se fundó en el 2015

Fue una mañana diferente en barrio Tablaba por la presentación del equipo de la familia Messi. Al cumplirse 10 años de su fundación (nació el 2 de enero del 2015), Leones FC pega el gran salto al fútbol profesional. Actualmente disputa los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol y su predio se encuentra ubicado en la comuna de Alvear.

La estructura de fútbol en el club de los Messi tendrá a Daniel Quinteros como director deportivo. El exjugador de Rosario Central e Independiente, Lanús, Banfield y otros clubes estuvo desde muy temprano en las plateas observando los primeros movimientos del equipo.

Daniel Quinteros, director deportivo

“Estamos muy contentos y agradecidos por esta oportunidad. Es un desafío grande el que nos espera y estamos capacitados para afrontarlo porque Leones tiene un buen equipo de trabajo que se viene preparando con profesionalismo y dedicación”, sostuvo Quinteros a Ovación tras el encuentro en el Gabino Sosa.

En su nuevo cargo de director deportivo, se mostró muy contento por el ingreso de Leones FC al fútbol profesional. “También nos pone orgullosos que Rosario y toda la región cuenten con un representante más en los torneos de AFA. Una zona tan futbolera como la nuestra se lo merece, por eso tomamos con seriedad y alegría la posibilidad de participar en el torneo de Primera C en el 2026. Estamos muy felices”, señaló.

Víctor Zapata mostró su chapa. El técnico de Leones FC comandó el primer equipo ante Central Córdoba. El Chapa no se perdió ningún detalle de los movimientos de sus jugadores.

Víctor Zapata, el DT

En esta estructura de Leones FC sobresale el DT Víctor “Chapa” Zapata, quien actualmente dirige al primer equipo, que se encuentra puntero en la Zona Permanencia de la Rosarina.

El exjugador de River Plate, Vélez e Independiente cuenta con experiencia en la categoría luego de su paso por Atlas y en el primer amistoso comenzó con el pie derecho tras vencer al Charrúa 2 a 1. Para afrontar el torneo de la Primera C, todo está dado para que Leones FC haga de local en el Estadio Único de San Nicolás.

Política

Información General

POLICIALES

La Ciudad

