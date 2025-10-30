Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba en barrio Tablada

Leones FC puso primera en el fútbol de AFA. La entidad comandada por Matías Messi (hermano de Lionel), quien estuvo en el Gabino Sosa, se mostró en sociedad en el primer partido amistoso oficial ante Central Córdoba tras confirmarse su incorporación para disputar la temporada 2026 de la Primera C.
El encuentro les sirvió a los dos cuerpos técnicos para el armado de los planteles que jugarán el próximo certamen en la cuarta categoría, donde además jugará Argentino, club de la zona norte de Rosario.
Leones FC se fundó en el 2015
Fue una mañana diferente en barrio Tablaba por la presentación del equipo de la familia Messi. Al cumplirse 10 años de su fundación (nació el 2 de enero del 2015), Leones FC pega el gran salto al fútbol profesional. Actualmente disputa los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol y su predio se encuentra ubicado en la comuna de Alvear.
La estructura de fútbol en el club de los Messi tendrá a Daniel Quinteros como director deportivo. El exjugador de Rosario Central e Independiente, Lanús, Banfield y otros clubes estuvo desde muy temprano en las plateas observando los primeros movimientos del equipo.
“Estamos muy contentos y agradecidos por esta oportunidad. Es un desafío grande el que nos espera y estamos capacitados para afrontarlo porque Leones tiene un buen equipo de trabajo que se viene preparando con profesionalismo y dedicación”, sostuvo Quinteros a Ovación tras el encuentro en el Gabino Sosa.
En su nuevo cargo de director deportivo, se mostró muy contento por el ingreso de Leones FC al fútbol profesional. “También nos pone orgullosos que Rosario y toda la región cuenten con un representante más en los torneos de AFA. Una zona tan futbolera como la nuestra se lo merece, por eso tomamos con seriedad y alegría la posibilidad de participar en el torneo de Primera C en el 2026. Estamos muy felices”, señaló.
Víctor Zapata, el DT
En esta estructura de Leones FC sobresale el DT Víctor “Chapa” Zapata, quien actualmente dirige al primer equipo, que se encuentra puntero en la Zona Permanencia de la Rosarina.
El exjugador de River Plate, Vélez e Independiente cuenta con experiencia en la categoría luego de su paso por Atlas y en el primer amistoso comenzó con el pie derecho tras vencer al Charrúa 2 a 1. Para afrontar el torneo de la Primera C, todo está dado para que Leones FC haga de local en el Estadio Único de San Nicolás.
