Crimen del playero: "Las investigaciones apuntaron siempre contra esta persona"

2024-03-28 crimen bruno playero.jpg El momento del ataque mortal, en una imagen de una cámara de seguridad de la estación de servicio.

"Lo que queda por investigar es determinar algún material de los hechos concretamente. Esto nos indica que hay más personas por detrás y la Fiscalía no va a descansar hasta no dar con ellos”, advirtió Spelta en breves declaraciones al periodismo realizadas en horas de la mañana, antes de la conferencia de prensa que se llevará a cabo este mediodía en el palacio de tribunales, en Balcarce y Montevideo.

Spelta destacó que la recompensa de $10 millones que ofreció el gobierno provincial para quienes aporten datos sobre el crimen de Bussanich "ha sido útil", y aclaró que ,si bien él no es el encargado de darle destino a ese dinero, "la colaboración ha sido de mucha importancia para dar con el acusado”. Los datos aportados fueron útiles para dar con el sospechoso que se ocultaba en una vivienda en Zona Cero.

"Desde el momento del hecho, el acusado se tiñó el pelo de morocho a rubio”, reveló el fiscal, al ser consultado sobre cómo se había logrado dar con el presunto homicida del playero, que había quedado registrado por las cámaras de videovigilancia de la estación de servicio en el momento en que abrió fuego contra Bussanich y también cuando se dio a la fuga a pie.

Patricia Bullrich habló de la Ley de Imputabilidad

La detención del sospechoso del crimen de Bussanich fue confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patriticia Bullrich, quien en posteo en X, la red social antes conocida como Twitter, señaló: "Acaba de ser detenido por la Policía de Santa Fe el asesino del playero Bruno Bussanich, de Rosario. Asesinato que destruye toda una familia. Es nuestra obligación que, en casos como estos, se haga justicia".

Bullrich señaló además que enviará a la Legislatura nacional un paquete de leyes "antibandas" destinado a combatir el narcoterrorismo que asola a Rosario y que le costó la vida, además de a Bussanich, a dos taxistas, asesinados con balas de la policía santafesina, y un colectivero. Entre los cambios a la legislación vigente, destacó que se propondrá la baja de la imputabilidad de los menores.

Embed Acaba de ser detenido por la Policía de Santa Fe el asesino del playero Bruno Bussanich, de Rosario. Asesinato que destruye toda una familia. Es nuestra obligación que, en casos como estos, se haga justicia. Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para… pic.twitter.com/fEZ9El54Cw — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 29, 2024

"Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes", dijo Bullrich. Las declaraciones por parte de la titular de la cartera de Seguridad surgen tras la detención del menor de 15 años a raíz de una serie de allanamientos, como sospechoso por el crimen del empleado de la estación de servicio en Rosario.

Por su edad, el asesino no es punible y su situación será derivada a la Justicia de Menores, motivo del oficialismo para llevar al debate parlamentario, nuevamente, la baja de la edad de imputabilidad, es decir, reducir el límite etario a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados por la Justicia e ir presos a una cárcel.

bruno bussanich.jpg Bruno Bussanich, el playero de 25 años asesinado el pasado sábado en una estación de servicios de Mendoza al 7600.

En ese sentido, Spelta, quien aclaró que “se le dio participación al juzgado de menores y para eso estamos acá, para escuchar su primera declaración", señaló: : “Nosotros nos debemos a las leyes que están vigentes, y en la actualidad la ley dice que en caso de confirmarse que tiene 15 años, no es punible. El criterio de modificar eso o no, no le compete a la Justicia sino al Poder Legislativo”.