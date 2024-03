Patricia Bullrich anunció una ley antibandas: "No dejaremos que Rosario sea tierra de narcoterroristas"

"No dejaremos que Rosario sea tierra de narcoterroristas". La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció este lunes en la ciudad que el gobierno nacional enviará al Congreso "una nueva ley antibandas para perseguir penalmente de nueva manera al crimen organizado". La funcionaria puso como ejemplos el código penal antimafia de Italia , que permitió desarticular grupos de crimen organizado. También aludió al trabajo realizado por Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y, más recientemente, la estrategia del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador . El anuncio llega luego de cuatro violentas muertes en menos de una semana en Rosario: tres choferes y un playero de una estación de servicio, ejecutados a balazos.

Bullrich: "No podemos ser ingenuos con el delito, tenemos que ser duros"

Bullrich pidió a los legisladores nacionales que acompañen esta iniciativa. "Esperamos el apoyo de diputados y senadores nacionales a estas leyes que van a ser el cambio real que nos va a permitir tomar al conjunto de bandas y no uno por uno. Tenemos que terminar con el hormiguero, no agarrar hormiga por hormiga, porque así no ganamos nunca", planteó.