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Crimen en Bella Vista: cayeron cuatro sospechosos tras rastrear el auto usado por los gatilleros

Tres mujeres y un hombre fueron detenidos por encubrimiento agravado en la causa por el asesinato de Gustavo González. El vehículo fue ubicado luego de que un sistema de videovigilancia analizara imágenes de 31 cámaras de Rosario y la región.

18 de mayo 2026 · 17:11hs
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El sistema Lince detectó en 31 cámaras el recorrido de un auto sindicado como sospechoso por los investigadores del homicidio de Gustavo González.

El sistema Lince detectó en 31 cámaras el recorrido de un auto sindicado como sospechoso por los investigadores del homicidio de Gustavo González.

Tres mujeres y un hombre fueron detenidos en el marco de la investigación del homicidio de Gustavo González, acribillado el sábado en la zona oeste. Desde el gobierno provincial indicaron que serán imputados de encubrimiento agravado y resaltaron la utilidad de un nuevo sistema de videovigilancia y rastreo en la identificación de un vehículo presuntamente vinculado al crimen.

Como resultado de la pesquisa fueron detenidos Facundo Omar Natanael B., de 20 años; Giuliana Milagros Z., de 20; Milagros Mónica S., de 22), y Nerina Luján M., de 22. En el operativo se secuestraron ocho teléfonos celulares, además del vehículo investigado, un auto Volkswagen Gol Trend negro.

Gustavo Iván González, de 40 años, fue asesinado pasadas las 13 del sábado último en Amenábar al 3700, en el barrio Bella Vista. Según la información preliminar trascendida hasta el momento, a esa hora la central de emergencias 911 recibió un llamado que daba cuenta de la presencia de un hombre herido de arma de fuego tendido en esa cuadra.

>>Leer más: Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Los primeros efectivos policiales que llegaron a la escena se toparon con el hombre tendido en el suelo de un pasillo junto a una moto que todavía estaba en marcha. Los uniformados notaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, lo cual fue constatado minutos después por personal médico del Sies. No se especificó en la información suministrada cuántos balazos recibió ni en qué lugares del cuerpo.

Entre los primeros datos surgidos de fuentes policiales y judiciales surgió un auto como el vehículo en el que se movían los gatilleros, uno de los cuales se habría bajado para ejecutar a González. En ese marco apareció entre los testimonios una descripción del auto color negro.

Rastreo

La investigación a cargo de la fiscal de Violencias Altamente Lesivas Anabel Cerruti estableció que el auto buscado se encontraba en un domicilio de Simón Bolívar al 1500 de Villa Gobernador Gálvez. En ese sentido, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia describieron la manera en la que el vehículo presuntamente implicado en el asesinato fue hallado con tal precisión, a partir de la herramienta de videvigilancia y rastreo conocida como Lince.

Según los voceros consultados, la herramienta que funciona con inteligencia artificial “analizó imágenes de 31 cámaras de videovigilancia de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, identificó patrones de movimiento, reconstruyó el trayecto del vehículo utilizado tras el ataque y permitió localizar a cuatro sospechosos”.

Desde la cartera de Seguridad aseguran que el análisis automatizado de los registros de las cámaras permitió reconstruir el recorrido del vehículo identificado por los investigadores como sospechoso de haber sido empleado por los agresores para llegar y luego escapar de la escena del crimen. Y remarcaron la velocidad con la cual el sistema permite aportar a la investigación datos que antes llevaban mucho más tiempo —horas o incluso varios días— ya que las imágenes debían ser revisadas en forma manual.

Respecto de los detenidos, los investigadores los vincularon con el auto sospechado de haber llevado de los asesinos de González. Hasta el momento no se especificó si entre esas personas está alguno de los homicidas, cuestión que se podrá dilucidar con el avance de la investigación y el resultado de otras medidas a practicarse como las pericias a los celulares incautados.

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