Condenan a un tiratiros por un homicidio cometido en Vía Honda en 2022

En el barrio se había desatado una guerra por territorios narco. En esa misma semana hubo otro homicidio en la zona

En el Centro de Justicia Penal de Rosario, el tribunal integrado por los jueces Mariano Aliau, Carlos Leiva y Gonzalo Fernández Bussy, condenó a Brian Damián Benitez, alias "Cogote" y de 29 años, a la pena de 18 años de prisión efectiva. Esta pena se unifica a una condena dictada por el TOF N.º 6 de Rosario en diciembre de 2024 de 5 años y 9 meses de prisión , las dos unificados dan un total de 22 años de prisión por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegitima de arma de fuego de guerra; todos en concurso real.

El Fiscal Alejandro Ferlazzo le atribuyó el homicidio de Alejandro Tour, de 28 años, ocurrido el 19 de agosto de 2022, a las 19:50 h aproximadamente, en zona de pasaje Cerrillos al 3700, en Vía Honda.

En el inicio de la investigación conocidos de Tourn afirmaron que él vivía en Cabín 9 y había sufrido un atentado pocos días antes de su asesinato en su casa de El Zorzal al 200. El día se su asesinato Tourn se encontraba dentro de un Fiat Duna blanco en inmediaciones de Cerrillos al 3900 y a pocos metros de un búnker de venta de drogas.

El fiscal Alejandro Ferlazzo descubrió durante el proceso que "Cogote" sería un matón encargado de cuidar un puesto de venta de estupefacientes. Como principal evidencia para señalar a Benítez la Fiscalía presentó dos testimonios de identidad reservada. Uno de los declarantes expuso que “todos en el barrio empezaron a decir que fue Cogote, un tipo que se encarga de cuidar búnkeres”.

Un testigo que estba esa noche en el lugar indicó que el vistimario se acercó al Duna, que estaba estacionado sobre Cerrillos al 3700, y pese a que desde el asiento del acompañante Tourn suplicó que no le disparen porque no estaba haciendo nada, el homicida le descerrajó cinco tiros.

Muertos en guerra

En la misma semana del asesinato de Tourn en Cerrillos al 3900 fue asesinado Miguel Leiva, de 57 años. El hombre fue atacado a balazos por personas que llegaron al lugar en un auto, aparentemente un Volks Wagen y luego de disparar dejaron un mensaje: “Peruano plantate, la mafia no perdona gil”. Junto al cuerpo de Leiva, se dijo, quedaron 30 envoltorios de estupefacientes.

En agosto de 2025 dos hombres fueron condenados a prisión perpetua por el asesinato de Leivaa en Vía Honda. El ataque fue perpetrado con armas de guerra y participaron tanto adultos como menores.

Según la acusación, que fue llevada a cabo por el fiscal Alejandro Ferlazzo, el domingo 21 de agosto de 2022, alrededor de las 17.30, Leiva estaba en un pasillo de Cerrillos al 3900 donde supuestamente vendía drogas. Fue entonces que apareció un Volkswagen Gol Trend blanco y desde el interior del vehículo comenzaron a dispararle. Cayó pesadamente al tiempo que el auto se detenía. Entonces, uno de los ocupantes bajó y remató en el piso a la víctima con disparos en la cabeza al grito de: “Acá no se vende más”. Y luego dejó un cartón escrito a mano con un mensaje mafioso.

Por el ataque, que fue cometido junto a menores y con armas de guerra, Emiliano Iván Sotelo (21) y Jacinto Dávalos Gacete (34) recibieron la pena de prisión perpetua tras ser hallados culpables del asesinato.