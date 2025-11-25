La Capital | Zoom | Ibai

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Estuvo en la casa natal del crack rosarino, en su escuela, en el club Abanderado Grandoli y en la cancha de Newell's, y publicó el contenido en sus canales

25 de noviembre 2025 · 22:32hs
El streamer español Ibai Llanos, uno de los más populares realizadores de internet a nivel internacional, visitó Rosario para seguir los pasos de la infancia de Lionel Messi: estuvo en la casa natal del futbolista, en su escuela, en el club donde ensayó sus primeras gambetas y sobre el césped de la cancha de Newell's. Además de hacer contenido para sus canales, Ibai también fue agasajado con un asado, al que calificó como el mejor de su vida: “Lo de Rosario es surrealista".

Acompañado por el creador de contenido argentino La Cobra, Ibai comenzó el Circuito Messi por la casa natal del jugador, en La Bajada, conoció uno de los murales dedicado a la Pulga y conoció la escuela General Las Heras, donde fue recibido por las docentes y alteró el orden de las clases cuando los alumnos reconocieron a ambos influencers.

Después de visitar el club Abanderado Grandoli, también estuvo en el Coloso del Parque Marcelo Bielsa, donde se puso una camiseta de Newell's y se fotografió frente los números "10" de las tribunas Lionel Messi y Diego Armando Maradona.

Ibai (que reúne más de 27 millones de suscriptores en TikTok, 19 millones en Twitch, 15 millones en Youtube y otros tantos en Instagram) terminó su recorrido por la ciudad compartiendo frente a una parrilla uno de los grandes rituales locales y nacionales. “Lo de Rosario es surrealista. El mejor asado que comí en toda mi vida”, publicó luego en sus redes.

