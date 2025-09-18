Balacera en Pérez: muchacho de 20 años está grave tras recibir un disparo en la cabeza El episodio sucedió en la noche del miércoles en el barrio Cabin 9. Se investiga si se trató de un ataque dirigido al joven o si fue herido de rebote. 18 de septiembre 2025 · 09:10hs

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital Balacera en Pérez. Un muchacho de 20 años está grave al recibir un disparo en la cabeza. Fue en la zona de El Hornero y El Sauce, barrio Cabin 9.

Una balacera ocurrida anoche en el barrio Cabin 9 de Pérez dejó como saldo un joven de 20 años en estado reservado por una lesión en el cráneo. El muchacho fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en un móvil policial acompañado por una amiga y quedó alojado en la sala de cuidados intensivos.

Según detalló la Policía provincial, por el momento la única versión del incidente la brindó la joven de 15 años que acompañaba a la víctima en el ingreso al nosocomio. El incidente sucedió poco después de las 22.30 de ayer en El Sauce y El Hornero.

De acuerdo con ese testimonio, Axel Uriel M. salió de su casa para hacer una compra cuando pasó por allí un hombre y realizó varios disparos con arma de fuego. Por el momento, no estaba claro si el ataque estuvo dirigido al muchacho o si éste recibió el impacto de rebote.

Lo cierto es que un proyectil le dio a Axel en el cráneo. El incidente fue denunciado a la Central de Emergencias 911y acudió al lugar un móvil policial 11.064 que trasladó al joven herido junto a una amiga hasta el Heca, donde quedó internado en estado reservado.