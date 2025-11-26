De los goles al green: Batistuta compite en el Abierto del Litoral y es furor en Rosario

Gabriel Batistuta fue una de las figuras más buscadas este jueves en el Abierto del Litoral, donde volvió a mostrar su faceta menos conocida pero cada vez más consolidada: la del golfista aficionado . El exdelantero de la selección argentina, de 56 años, disputa su segunda vuelta en el Rosario Golf Club y dejó una serie de imágenes que rápidamente generaron repercusión entre socios, jugadores y fanáticos que se acercaron a verlo en acción.

Batistuta, que integra la categoría aficionados, completó el recorrido iniciado este miércoles y vuelve a medirse con un campo que conoce bien por sus visitas periódicas a Rosario. Aunque su presencia no formaba parte del cuadro profesional, fue uno de los nombres más mencionados en la jornada, en un torneo que reúne a figuras como Ricardo González, Andrés “Pigu” Romero, Augusto Núñez y Fabián Gómez.

Desde hace años, Batistuta eligió el golf como deporte principal. No solo lo practica en Argentina, sino también en competencias amateur del exterior, donde suele destacar por su constancia y por un swing trabajado que ya es parte de su nueva vida deportiva. En Rosario, su aparición no pasó desapercibida.

Las imágenes lo muestran concentrado, distendido y alejado del mundo del fútbol, un terreno donde siempre evitó volver como entrenador. Su vínculo con el deporte hoy está en los fairways: allí es donde encuentra la regularidad, la competencia y un espíritu más introvertido que en su etapa como delantero.

batistituta golf

Un Abierto cargado de figuras y la mirada puesta en el corte

El rosarino Ricardo González —ganador de cinco ediciones del Abierto del Litoral— volvió a ser el referente local en una edición de enorme jerarquía profesional. También estuvieron presentes el Pigu Romero, Nelson Ledesma, Augusto Núñez y Fabián Gómez, entre otros jugadores del PGA Tour y el European Tour.

Batistuta compartió salida con Marcos Ameriso y Ernesto González. Tras la segunda jornada, quedó a la expectativa del corte clasificatorio que define a los mejores 30 aficionados para los últimos dos días del certamen.

Un torneo histórico con una postal particular

El 90º Abierto del Litoral lleva el sello de tradición del Rosario Golf Club. Por ese motivo, las fotos de Batistuta recorriendo la cancha en medio de glorias del circuito profesional tuvieron un especial impacto entre los asistentes: la combinación entre historia del fútbol argentino y uno de los campeonatos más antiguos del país terminó por darle a la jornada un toque insólito pero natural en Rosario, una ciudad capaz de volver cotidianos los momentos inesperados.

Los organizadores celebraron la gran concurrencia y destacaron el nivel del certamen, que cada año reúne a jugadores destacados del país y del exterior.