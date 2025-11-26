La Capital | Ovación | Batistuta

De los goles al green: Batistuta compite en el Abierto del Litoral y es furor en Rosario

El histórico goleador se presena en la categoría aficionados. Batistuta generó interés entre espectadores y jugadores

26 de noviembre 2025 · 16:48hs
Batistuta volvió a Rosario y sorprendió en el Abierto del Litoral

Batistuta volvió a Rosario y sorprendió en el Abierto del Litoral

Gabriel Batistuta fue una de las figuras más buscadas este jueves en el Abierto del Litoral, donde volvió a mostrar su faceta menos conocida pero cada vez más consolidada: la del golfista aficionado. El exdelantero de la selección argentina, de 56 años, disputa su segunda vuelta en el Rosario Golf Club y dejó una serie de imágenes que rápidamente generaron repercusión entre socios, jugadores y fanáticos que se acercaron a verlo en acción.

Batistuta, que integra la categoría aficionados, completó el recorrido iniciado este miércoles y vuelve a medirse con un campo que conoce bien por sus visitas periódicas a Rosario. Aunque su presencia no formaba parte del cuadro profesional, fue uno de los nombres más mencionados en la jornada, en un torneo que reúne a figuras como Ricardo González, Andrés “Pigu” Romero, Augusto Núñez y Fabián Gómez.

Un exgoleador que encontró otra pasión en los campos de golf

Desde hace años, Batistuta eligió el golf como deporte principal. No solo lo practica en Argentina, sino también en competencias amateur del exterior, donde suele destacar por su constancia y por un swing trabajado que ya es parte de su nueva vida deportiva. En Rosario, su aparición no pasó desapercibida.

>> Leer más: Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un tradicional torneo de golf de Rosario

Las imágenes lo muestran concentrado, distendido y alejado del mundo del fútbol, un terreno donde siempre evitó volver como entrenador. Su vínculo con el deporte hoy está en los fairways: allí es donde encuentra la regularidad, la competencia y un espíritu más introvertido que en su etapa como delantero.

batistituta golf

Un Abierto cargado de figuras y la mirada puesta en el corte

El rosarino Ricardo González —ganador de cinco ediciones del Abierto del Litoral— volvió a ser el referente local en una edición de enorme jerarquía profesional. También estuvieron presentes el Pigu Romero, Nelson Ledesma, Augusto Núñez y Fabián Gómez, entre otros jugadores del PGA Tour y el European Tour.

Batistuta compartió salida con Marcos Ameriso y Ernesto González. Tras la segunda jornada, quedó a la expectativa del corte clasificatorio que define a los mejores 30 aficionados para los últimos dos días del certamen.

Un torneo histórico con una postal particular

El 90º Abierto del Litoral lleva el sello de tradición del Rosario Golf Club. Por ese motivo, las fotos de Batistuta recorriendo la cancha en medio de glorias del circuito profesional tuvieron un especial impacto entre los asistentes: la combinación entre historia del fútbol argentino y uno de los campeonatos más antiguos del país terminó por darle a la jornada un toque insólito pero natural en Rosario, una ciudad capaz de volver cotidianos los momentos inesperados.

>> Leer más: Golf: el rosarino Franco Romero ganó de punta a punta el Abierto de Salta

Los organizadores celebraron la gran concurrencia y destacaron el nivel del certamen, que cada año reúne a jugadores destacados del país y del exterior.

Noticias relacionadas
Alan Rodríguez, con la camiseta de Remo. Ahora deberá volver a Central. 

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Carlos Zambrano vio su séptima tarjeta roja en lo que va del año.

Insólito: le sacaron la séptima tarjeta roja en el año y es el jugador más expulsado del mundo

Los futbolistas de Central tuvieron dos días de descanso después del traspié ante el Pincha por el Clausura.

En un contexto distinto al que deseaba, el plantel de Central volvió a las prácticas

El argentino Franco Mastantuono con la camiseta más vendida del mundo este año: la del Real Madrid. La de Boca aparece en el sexto lugar del ranking.

Un club argentino está en el top 10 del ranking de venta de camisetas de fútbol, que encabeza Real Madrid

Ver comentarios

Las más leídas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lo último

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso

Una candidato fuerte a dirigir a Newells agradeció y dijo que no puede por temas personales

Una candidato fuerte a dirigir a Newell's agradeció y dijo que no puede por temas personales

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario y tiene nuevo campeón

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario y tiene nuevo campeón

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el "gerente de una empresa criminal" del barrio Ludueña

Fiscalía pedirá 40 años de cárcel para Jonatan "Peco" Almada, miembro de una banda organizada desde la cárcel de Piñero

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el gerente de una empresa criminal del barrio Ludueña

Por Martín Stoianovich

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso
Policiales

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso

Imputan a otro miembro de Los Menores: Se quieren comer el mundo estos pendejos
Policiales

Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo estos pendejos"

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina: cuatro modelos tienen fallas en los airbags
motores

Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina: cuatro modelos tienen fallas en los airbags

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas: despidió a 200 trabajadores y ahora se dedicará a la importación
Economía

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas: despidió a 200 trabajadores y ahora se dedicará a la importación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Ovación
El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario y tiene nuevo campeón

Por Leandro Garbossa
Ovación

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario y tiene nuevo campeón

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario y tiene nuevo campeón

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario y tiene nuevo campeón

De los goles al green: Batistuta compite en el Abierto del Litoral y es furor en Rosario

De los goles al green: Batistuta compite en el Abierto del Litoral y es furor en Rosario

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Policiales
Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso
Policiales

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso

Gendarmería utilizó un meme viral para un operativo donde secuestró 431 kilos de cocaína

Gendarmería utilizó un meme viral para un operativo donde secuestró 431 kilos de cocaína

Condenan a un tiratiros por un homicidio cometido en Vía Honda en 2022

Condenan a un tiratiros por un homicidio cometido en Vía Honda en 2022

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el gerente de una empresa criminal del barrio Ludueña

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el "gerente de una empresa criminal" del barrio Ludueña

La Ciudad
Llega una nueva Noche de Librerías en Rosario: propuestas culturales, descuentos y ferias
La Ciudad

Llega una nueva Noche de Librerías en Rosario: propuestas culturales, descuentos y ferias

Escuelas de manejo de Rosario advierten que no pueden renovar la flota: piden extender la antigüedad

Escuelas de manejo de Rosario advierten que no pueden renovar la flota: piden extender la antigüedad

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei y por mejoras previsionales

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei y por mejoras previsionales

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora
Policiales

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Por María Laura Cicerchia

Policiales

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos
POLICIALES

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con los días libres de 2026
Información General

Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con los días libres de 2026

Premios Rosarigasinos: llega la segunda edición del reconocimiento a la cultura local

Por Morena Pardo
Zoom

Premios Rosarigasinos: llega la segunda edición del reconocimiento a la cultura local

El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Por Nachi Saieg

La Ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas
Policiales

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio
Ovación

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó
Ovación

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

Nuevas reglas para las terrazas: promueven el uso de espacios compartidos
La Ciudad

Nuevas reglas para las terrazas: promueven el uso de espacios compartidos

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa
Política

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central
Política

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia
Información General

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario
Economía

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre
Economía

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA
Economía

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA