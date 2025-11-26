Escuelas de manejo de Rosario advierten que no pueden renovar la flota: piden extender la antigüedad

En audiencia en el Concejo, pidieron extender a 15 años el límite de antigüedad de los autos. Argumentan que los vehículos recorren pocos kilómetros

Las escuelas de conductores de Rosario fueron al Concejo

Representantes de las escuelas de manejo de Rosario solicitaron este miércoles, en una audiencia de la comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal, que se extienda de 10 a 15 años el límite de antigüedad permitido para los vehículos utilizados en la enseñanza . La actualización apunta a evitar que este año queden fuera de circulación 14 unidades que ya alcanzaron el tope vigente, establecido por la ordenanza 5.384.

Según explicaron los instructores, varias de esas unidades son modelos 2011 que vienen funcionando con prórrogas desde hace tiempo. Advirtieron que, de no modificarse la normativa, las academias quedarían con flotas reducidas y dificultades para sostener la demanda de alumnos.

El principal argumento de las escuelas es que lo s vehículos destinados al aprendizaje recorren una cantidad de kilómetros muy inferior a la de un taxi o un colectivo urbano. Señalaron que el desgaste es menor y que pueden mantenerse operativos en condiciones seguras por más tiempo.

A esto se sumó el impacto económico. De acuerdo con los referentes del sector , el precio de un auto nuevo pasó de unos 10.000 dólares en 2007 a cerca de 30.000 dólares en la actualidad, triplicando el costo de renovación de las unidades . Además, instalar el doble comando obligatorio —pedales y mecanismos adicionales para el instructor— implica un gasto extra cercano al millón de pesos.

“Hoy renovar una unidad es prácticamente inaccesible. La inversión inicial es muy alta y no se condice con el nivel de uso real que tienen los autos de las academias”, explicaron durante la reunión.

Qué analizan los concejales

Los integrantes del interbloque oficialista plantearon la posibilidad de modificar la ordenanza, estableciendo un criterio mixto: un límite de años o un tope de kilómetros, similar al que utilizan las garantías de vehículos particulares. La propuesta buscaría equilibrar seguridad vial y viabilidad económica para el sector.

El objetivo, según adelantaron concejales presentes, es evitar un escenario en el que las academias se vean obligadas a retirar de circulación varias unidades al mismo tiempo, afectando su funcionamiento.

Requisitos que deben cumplir las escuelas de conductores

La normativa vigente exige que los autos y los instructores atraviesen controles periódicos y cumplan estándares estrictos: