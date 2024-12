Como se gestó la estrategia de Luis Herrera para obtener 30 millones de dólares que cayeron en default

Durante el jueves y el viernes de esta semana, en una audiencia imputativa por estafas, administración ilícita y fraude , la jueza Paula Álvarez aceptó lo pedido por el fiscal Miguel Moreno y dictó la prisión preventiva por seis meses para el financista Luis Herrera y sus hijos Ignacio Herrera y Diego Herrera . La otra imputada es Marcela Fernández, esposa de Herrera y madre de los otros dos imputados, y para ella el fiscal no solicitó medida cautelar.

Los delitos puntuales imputados a Luis Herrera, ex presidente del Rofex y de 66 años, son: asociación ilícita en calidad de jefe y organizador, desobediencia a una orden judicial, quiebra fraudulenta y lavado de activos, y administración fraudulenta y estafa en calidad de jefe. En tanto a Ignacio Herrera (42 años) y a Diego Herrera (36 años), les imputaron los delitos de asociación ilícita en calidad de miembros, administración fraudulenta y estafa. En el caso de Marcela Fernández (67 años), la imputación por el delito de asociación ilícita.

Luis Herrera: "Fui un buen agente, pero pandemia y corridas bancarias me perjudicaron"

Herrera fue titular de la sociedad de Bolsa familiar "Fernández Soljan", que funcionó desde mediados de los años 90 y hasta finales de 2021. En paralelo montó una empresa de servicios y asesoramiento financiera que realizaba transacciones en mercados a futuro, opciones y derivados nacionales e internacionales. Si bien esa firma no era parte de la agencia, operaba en paralelo y como mesa financiera para clientes de alto y mediano poder adquisitivo, durante el 2019 y 2020 la firma ofrecía entre 1.2 y 1.4 % mensuales en dólares. El esquema funcionó hasta que estalló, al comenzar las dificultades para afrontar los pagos de las ganancias comprometidas.

Tras la audiencia, el defensor de Luis Herrera, Gustavo Franceschetti, dijo: "La acusación de que en 2019 y 2020 mi cliente fugó el dinero es falso, ese dinero se trajo y restituyó a sus poseedores y se entregaron los recibos correspondientes, no habrá alcanzado para todos, pero sí entregó lo que tenía. Respetamos, pero no compartimos, la decisión de la jueza Paola Álvarez, pero vamos a apelar a la par que pediremos a la fiscalía que observe nuestro aporte de pruebas". El abogado penalista dijo además que no hay peligro procesal en la causa y que "todo está acreditado debidamente".